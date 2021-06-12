NBA季後賽丨太陽「雙槍」攻55分「叫糊」　3場淨贏金塊56分

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-06-12 17:10

NBA季後賽西岸準決賽今日（12日）回到金塊主場舉行，榮膺今屆常規賽最有價值球員的祖傑（Nikola Jokic）在主場接過MVP獎座，開個好頭，卻無法獨力為球隊在這輪賽事帶來一勝。

祖傑膺MVP成為NBA一時佳話，由一個可樂當水喝的小胖子，到世界頂級籃球聯盟的賽季MVP，祖傑無疑是勵志故事。可是祖傑身處的球隊卻陷入困境，皆因面對基斯保羅（Chris Paul）和卜克（Devin Booker）的步步進迫，金塊已經退無可退。

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祖傑今日在主場獲頒MVP獎座。（AP）

落後局數0：2的金塊今場回到主場，開局後攻守方面都無法與太陽匹敵，絕大部分時間都從後苦苦力追。太陽在換邊後輕鬆控制大局，保持雙位數的分差。金塊就只靠祖傑一人之力，全場交出32分、20籃板和10助攻，最終只能以102：116告負「三雙」仍無力挽回一場勝仗，金塊現時落後局數0：3。

今場得分上雙球員（按圖放大）

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相反，太陽在基斯保羅的主導下愈見強大，「以老帶新」的化學作用下，基斯保羅和卜克合無間，今場更組成「雙槍」分別攻入27分和28分，另有3人得分上雙。近三場勝仗的分差場均雙位數，淨贏金塊56分；今場第一節命中率達到71.4%，攻下37分，早早就領先10分。拿下今場後，太陽除了已經「叫糊」，氣勢和信心固然大增，即使還有一次機會可追，金塊情況相當危急。

蟻多摟死象的概念。（Getty Images）

太陽3：0｢ 叫糊」精彩時刻：（按圖放大）

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