NBA季後賽｜公鹿主場報捷追平搶七決勝　三人轟89分堪比籃網全隊

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-18 12:10

NBA東岸準決賽，不容再失的公鹿在主場出擊，今仗顯示無比的爭勝心，全場由頭帶到尾，加上「二佬」米度頓再度發威怒轟38分，公鹿主場以104：89擊敗籃網，這個系列賽需要戰至第七場決勝負！

K艾榮因傷缺陣，夏登負傷上陣，籃網戰力難免受損，萬大事還有杜蘭特（Kevin Durant）支撐，KD上仗全場零休息，並貢獻49分﹑17個籃板及10個助攻的瘋狂「大三元」，以神級表現領籃網再挫公鹿。

重溫KD上仗瘋仗演出：夏登復出 杜蘭特交瘋狂大三元 領籃網力挫公鹿

杜蘭特上仗獨力拿下「大三元」，貢獻49分﹑17個籃板及10個助攻。（Getty Images）

陷出局邊緣的公鹿，今仗回歸主場不容有失，首節一度拉開11分差距，負傷上陣的夏登今場表現有所改善，第二節交出11分，杜蘭特終於可以重返後備席稍作休息，公鹿依然維持領先優勢進入下半場。

公鹿單靠「字母哥」艾迪杜高普一人之力並非上策，「二佬」米度頓（Khris Middleton）及賀里迪（Jrue Holiday）在下半場輪流發威，力保雙位數領先外，更在最後一節擴大比分，拉開至超過20分的差距。籃網主教練拿殊見大勢而去，收起杜蘭特及夏登，比賽提早進入「垃圾時間」，結果公鹿以104：89力克籃網，總場數追成3：3平手。

艾迪杜高普領軍下，公鹿力戰擊敗籃網，需要進入決勝負的第七戰。（路透社）

公鹿要延續冠軍夢，已沒有任何退路，除了主將艾迪杜高普拿下30分及17個籃板外，「二佬」米度頓同樣「有貨交」，攻入全場最高的38分，賀里迪取得今個系列賽最高的21分，三人合共轟入89分，恰巧與籃網全隊得分相同。

公鹿三人合轟89分：

杜蘭特上場經歷近乎完美的一仗，難以要求連續兩場交出相同的表現，KD今仗上陣逾40分鐘，並貢獻32分及11個籃板的「雙雙」數據，但他錄得全場最高的7次失誤，加上傷癒的夏登狀態仍然一般，拿下16分，難與公鹿「三叉戟」匹敵。

杜蘭特即使拿下32分，仍然未能領軍作客獲勝出線。（Getty Images）

公鹿與籃網需要戰至生死的第七戰，翻查紀錄，公鹿過去「搶七」的戰績一般，僅得2勝8負，客場出戰更是7場全敗，加上「字母哥」職業生涯僅出戰一次「搶七大戰」，對比經驗更豐富的杜蘭特及夏登，籃網似乎稍為佔先。

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