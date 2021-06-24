【NBA季後賽】崔楊格火力全開轟48分　鷹隊東決力克公鹿打響頭炮

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-24 12:25

東岸兩場準決賽均戰至「搶七大戰」，鷹隊與公鹿分別躋身東岸決賽，延續爭奪總冠軍的旅途，可惜在東決首仗主場立即出師不利。鷹隊主將崔楊格獨力轟入生涯季後賽最高的48分，領軍以116：113擊敗公鹿，場數領先1：0。

公鹿與鷹隊「搶七」成功，今日（24日）合演東岸決賽第一戰，主隊公鹿上半場大部分時間領先，換邊後鷹隊一度反先，公鹿在第四節末段取回優勢，並在更拉開7分的差距，鷹隊未有放棄，力追至完場前30秒反超前，最終鷹隊以116：113力克公鹿，東決首戰旗開得勝。

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艾迪杜高普攻入34分，球隊依然在主場落敗。（路透社）

主場出擊的公鹿在「字母哥」艾迪杜高普及賀里迪（Jrue Holiday）分別攻入34分及33分下，依然不敵鷹隊，全因主將崔楊格（Trae Young）單人貢獻48分及11個助攻，取得職業生涯季後賽單場的最高得分，領軍首度在分區決賽贏波。

崔楊格是NBA史上第二名22歲以下的球員，在季後賽單場攻入45分及10個助攻以上，另一名正是效力獨行俠的當錫。

崔楊格攻入季後賽生涯的單場最高得分，助鷹隊首仗旗開得勝。（路透社）

這名22歲的鷹隊新星賽後直言，堅持信念是今仗的致勝之道，「公鹿是一支強隊，我們由始至於也相信自己，今仗不斷戰鬥，即使落後的時候，我們也相信可以贏波，最終我們做到了，拿下今場的勝利。」

楊格直言球隊由結至終信心十足，最終作客拿下勝仗。（Getty Images）

楊格今仗在三分線的表現未算最好，全場13射僅4中，楊格靠隊友單擋後輕鬆擺脫對手，瞄到定一定再起手，時間太多，楊格起手前抖動兩肩，惹來囂張的疑雲。崔楊格賽後表示並非挑釁對手，「當時我有足夠時間起手，身體有點疲倦，所以我深呼吸一下再出手。」