熊仔講經咩丨NBA季後賽最令人失望戰將　占士 揀波打無可厚非？

撰文： 梁民熊 Bear 最後更新日期： 2021-06-27 18:14

NBA季後賽如火如荼，東西兩岸都已經打到去決賽階段。就趁這個機會，同大家盤點下，季後賽失望之選：

1）施蒙斯（Ben Simmons）

這位仁兄不用我多說，相信如果是76人球迷，見到他一定會「眼火爆」。

先講位置，身為球隊當家控衛，作為一個外線球員，如何接受到自己的罰球及外線命中率 如此低迷。當然我亦相信「Ben仔」絕對有針對訓練，但奈何仍然如此，個人認為心理問題大於技術問題。

施蒙斯相信心理問題大於技術問題。（Getty Images）

再講，他的球員價值，能得到球隊的頂薪合約，當然對你充滿期望，可惜由2016新秀年以狀元加盟76人至今，基本上外線表現並無進步，相信76人管理層今季後，定必會重新衡量施蒙斯的存在價值。正如我季初所說，76人的成績，最大關鍵取決於施蒙斯的外線命中率。

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由2016新秀年以狀元加盟76人至今，基本上施蒙斯的外線表現並無進步。（Getty Images）

2）普辛基斯（Kristaps Porzingis）

眾所週知，獨行俠老闆古班（Mark Cuban）是個大好人，繼奴域斯基（Dirk Nowitzki）奪冠後，一直希望重新建造新一代王朝，不惜重金禮聘普辛基斯及當錫（Luka Doncic）加盟。

普辛基斯2019年由紐約人加盟到獨行俠後，表現一直浮浮沉沉，當然球隊中的角色定位，及本身膝蓋傷患都係其中一個原因，奈何多方因素困擾，遲遲未能發揮應有價值，加上近期瘋傳隊內氣氛不和，不知道是否也有影響。

普辛基斯2019年由紐約人加盟到獨行俠後，表現一直浮浮沉沉。（Getty Images）

3）艾朗哥頓（Aaron Gordon）

今季季尾由魔術加盟金塊，本希望透過今次轉會，達到雙贏局面。金塊可以內線增兵，分擔常規賽MVP祖傑的內線工作壓力；同時，艾朗哥頓加盟今季奪標大熱之一，希望嘗試幫自己職業生涯，可以拼一個冠軍回來。

艾朗哥頓加盟今季奪標大熱之一，希望嘗試幫自己職業生涯，可以拼一個冠軍回來。（Getty Images）

可惜出來的效果一般，常規賽尾還可以用球隊磨合中作解釋，但當到了季後賽仍未見有突破演出，尤其對太陽的一輪系列賽，表現教人失望，4戰總結為上陣29分鐘、9分和3.8籃板。

明白可能當中受到球隊當家控衛梅利（Jamal Murray）賽季報銷的影響，總括而言，季後賽金塊讓太陽以場數4：0橫掃出局，艾朗哥頓也有部份責任。

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金塊被太陽橫掃出局。（Getty Images

4）勒邦占士（LeBron James）

如果上述三位是能力問題，那占士就是心態問題。

完成今季季後賽首輪，被太陽以場數4：2淘汰出局，當中一定有好多球迷批評占士比賽中的態度：提早放棄，無心戀戰。以占士現在的年齡，基本上已不能與年青小將和初出道時相比，甚至像昔日那樣每場拼盡搏盡。其實也能理解，占士現在基本是「揀波打」策略：有機會贏，有機會晉級，有機會爭冠，便會出力搏盡；相反就選擇放棄，避免受傷，保留體力。

必須明白占士不再年輕。（Getty Images）

在情是完全可以體諒，始終占士也一把年紀；但在理，的確難接受。始終作為職業運動員，大小球迷都以你為榜樣，加上作為城市的希望，這樣的心態，恐怕會令大家希望幻滅。

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占士「揀波打」的評價在情在理有不同的說法。（Getty Images）

5）波特（Michael Porter Jr.）

最後一位，我會將他定義為最不幸球員。

皆因經過上季洗禮，其實波特今季已經大有進步，常規賽各方數據，都有明顯進步。到季後賽首輪對拓荒者，以場均18.8分協助金塊晉級。

若不是遇着基斯保羅以及今季熾熱的太陽，相信定必大有作為。（Getty Images）

可惜當去到次輪對太陽，對波特來說簡直是惡夢——對方經常作針對部署，透過擋拆換位，派基斯保羅（Chris Paul）重點錯位單打，基斯保羅身高只有6呎，而波特則有6呎10吋，身高有明顯大差距。偏偏基斯保羅對波特如取如攜，這樣對只有22歲的波特造成相當大的心理壓力，影響發揮。

只想說波特潛力極高，若不是遇着基斯保羅以及今季熾熱的太陽，相信定必大有作為。

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【註：文章不代表香港01立場】

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