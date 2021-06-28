【NBA】公鹿雙星合轟71分反超2：1　崔楊格離奇受傷鷹隊陷危機

撰文： 陳智深 最後更新日期： 2021-06-28 16:17

NBA季後賽東岸決賽，公鹿靠雙星「字母哥」艾迪杜高普和米度頓合轟71分，以113：102擊敗鷹隊。其中公鹿「二哥」米度頓表現神勇，出戰42分鐘，在最後一節狂取20分，成為季後賽近25年來，第三位在能夠第四節得到至少20分，同時單節得分超越對手全隊的球員。

能夠取得這項成就的兩名球員，分別是2008年鷹隊對塞爾特人時的祖莊遜和2006年帶領獨行俠打敗太陽的奴域斯基。米度頓除轟入38分外，今仗取得11籃板7助攻。他在末節得到20分，而鷹隊全隊只有17分進賬。至於字母哥亦取得33分和11籃板的雙雙成績，是另一致勝關鍵。

崔楊格落地時絆在球證腳上而受傷

鷹隊主將崔楊格本來表現甚佳，前三節已取得32分，球隊在上半場時最多曾領先15分。至第三節將結束時，崔楊格落地一刻踏中球證腳面後摔倒，腳踝受傷。雖然回到更衣室接受檢查後，第四節回歸場上，但他明顯受傷勢影響，第四節只得3分，鷹隊亦同樣在這一節表現崩盤。

崔楊格受傷後回更衣室治理，其後一度返回場上但未能正常發揮。（Getty Images）

崔楊格今仗攻入35分。（Getty Images）

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鷹隊主帥邁克米蘭賽後表示，第四節時崔楊格只入了一記三分，其後不斷上籃都射失，他指「雖然隊醫告訴我他能上場，不過我看他移動已受影響，甚至未能回防。」崔楊格自己也表示完全失去速度，他將會進行磁力共振檢查，但他仍堅持在第四場上陣。

米度頓今仗獨取38分，其中有20分為第四節取得。（路透社）

艾迪杜高普今仗取得33分。（Getty Images）

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