東京奧運｜美國隊僅得8人前往日本　拿芬觸發防疫令未能如期出發

美國男子籃球隊的12人名單，其中3人仍在出戰NBA總決賽，早前再度傳來壞消息，拿芬觸發健康及安全協議，將不會如期隨隊前往東京，美國隊隨時只得8人出戰首場分組賽。
美國男子籃球隊不再「夢幻」，疫情下星光黯淡，多名大名球星宣布避戰，美國隊由杜蘭特（Kevin Durant）與尼拉特（Damian Lillard）領銜，力爭奧運籃球四連霸。
▼▼▼美國隊男籃全員陣容▼▼▼
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美國男籃衛冕路看似不太順利，比爾（Bradley Beal）與路夫（Kevin Love）先後因為防疫令及受傷退隊，及後臨時補選麥基（Javer McGee）及基爾頓莊遜（Keldon Johnson）取代位置。
美國隊在最後一場熱身賽力克西班牙，出發東京一壯行色，可惜卻再度傳來壞消息，上場攻入13分的公牛後衛拿芬（Zach Lavine），因為觸發健康及安全協議，將不會隨隊在當地時間周一（19日）出發至日本。美國籃協未有補選其他球員，事關他們認為拿芬可以趕及解除防疫令，並在周末前歸隊。
NBA總決賽戰至最後階段，公鹿的米度頓（Khris Middleton）﹑賀里迪（Jrue Holiday）及太陽的戴雲卜克（Devin Booker）亦是美國奧運隊一員，他們三人將在結束總決賽後啟程前往東京。美國如今缺陣兵再添一人，最壞打算可能是在首仗對法國的分組賽只能8人出戰。
▼▼▼美國隊以外，今屆奧運籃球有咩球星？▼▼▼
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