東京奧運．籃球丨日本女籃擊倒世界第一法國　玩法讓三人賽變刺激

三人籃球變數大，高人不一定最強？日本女籃又示範了一次。

今日（25日）三人籃球女子小組賽日本對上世界排第一的法國隊，起被一面停的局面，在中後段日本做出一反擊，最後19：15反勝。



世界排名第一的法國隊身高上佔優，全隊平均身高1.82米，反觀日本隊平均只有1.72米高。開局第一球就來一個狠狠的封阻，上籃的馬瓜（Stephanie Mawuli）明顯「腳軟」倒地，日本隊面對高佻且防守「埋身」的對手，外圍能力降至零，直到篠崎澪射入一球兩分，但仍落後4：8。

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法國防守犯規，日本藉此博得罰球機會，但西岡理沙卻未能把握，後來射入數球中距望將功補過。日本在內線完全沒有甜頭，唯一目的就是要讓法國陷入犯規問題（Foul Trouble），時間剩4分鐘，法國隊犯已達6次；根據三人籃球規例，隊犯滿7次後，每次犯規對手都會獲得兩次罰球機會。

日本隊憑篠崎澪的強攻追平8：8，法國隊見勢也自亂陣腳，手感全無。日本「食住個勢」內、外開弓，除了有西岡理沙的擋拆「偷雞」，更有山本麻衣的連入兩球兩分，一度拉開14：10。最後一分鐘，憑西岡理沙兩罰全入，日本隊帶着5分優勢，輕鬆放慢打，最後反勝法國19：15。

三人籃球女子組更有睇頭 最強招數拆解對手身高優勢

新項目3人籃球懶人包 速度與狂放結合的陣地戰

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日本隊繼奧運資格賽打出奇蹟，扳倒典型力量、高度兼備的西班牙後，小組賽第二日再示範一次小個子如何智取「高妹陣」。雖然開段落後，但10分鐘、21分的三人賽的賽制，給予賽事無限可能，例如以下5個玩法：

▶️死球停錶

即使是五人籃球，不少球員都說過停錶賽事，即使開段落後，也仍有追分機會。三人籃球亦然，死球停錶，就像昨天（24日）日本男籃對比利時，5分鐘落後7分，仍有機會追，最後日本更反勝18：16。

▶️2分變1分、3分變2分、罰球繼續1分

三人籃球的入球分數：2分變1分、3分變2分以及罰球一如以往1分，所以「三分」和罰球的比重高，成了追分的主要方向。常見內線球員會升上高位，為後衛擋出空間，透過「Pick」、防守者未能及撲出的時間差起手，因此個子小但外圍準繩度高的球員也相當吃香。

另外，速度型球員之所以有利於三打三，也是因為突破鏟入禁區，就算「撞牆」，面對高大的內線對手，相對大機會博得罰球，比起順利上籃的「1分」效率更高。

罰球比上籃得分更「抵玩」。（Getty Images）

▶️隊犯7次罰球 10次罰球加球權

說到罰球比上籃得分更「抵玩」，日本女子隊之所以最後能反勝，就是「食住」對手隊犯7次，只要日本隊能引裁判響哨，就能夠站上罰球線。對手錄得第7、8和9次隊犯，就能射兩球罰球；當對手錄得第10次隊犯，就能獲得兩次罰球機會和罰球入球後的球權。因此，罰球追分，比起擺脫對手射一球中距離或上籃更「着數」。

▶️擲毫選先後球權

開球前，裁判會先為兩隊擲毫選擇球權先後。大家可能以為先開球是優勢，但由於三人籃球戰至平手的機會大，很多時候會打入加時賽。如果開局時選擇先開球，加時階段就會變成對方球權。

（Getty images）

▶️加時黃金2分

變成對手球權又如何？感覺一人一次很公平，但其實這就是最大危機，因為加時階段不像五人賽一樣計算時間，反而會打「黃金2分」。平手後，其中一隊先贏2分就為勝出，因為加時階段的球權更重要，假如先有球權的一隊戰術奏效，「兩分」（三分線起手）命中，比賽就會完結。

比賽日程及決出金牌時間︰



7月25日開始小組賽，男、女子組交錯進行比賽，至7月28日決出8強，同日進行8強賽。7月29日進行4強賽及金牌戰，共決出2面金牌。

比賽地點︰



東京青海城市體育公園（青海アーバンスポーツパーク/Aomi Urban Sports Park）。在東京台場附近，地點非常接近選手村，會臨時改建為街頭比賽場地，進行3人籃球及運動攀登比賽。

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