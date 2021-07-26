東京奧運・籃球丨台首女籃球員出戰東奧　代表南韓有支持有批評

中華台北雖然沒有參加奧運籃球，但卻有史上首位球員征奧？

南韓女籃中的秦安，原來是土生土長的台灣人，轉往南韓發展後更為國家隊披甲。



運動員外闖本來就是一件不容易的事，更何況到一個言語不通的國家？

出生於台灣，今年25歲的秦安，原名許筱彤，從國中就開始打籃球，並升上籃球HBL強權滬江高中，但卻因為難以適應，未能融入球隊而想另覓出路，一度考慮轉校到普門高中。最後沒有成事，皆因HBL的規則要求轉校球員在轉學後坐2年「波監」，意思是如秦安轉校，要到高三才能亮相HBL。

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秦安首闖奧運。（FIBA）

2年，對學生球員來說是非常阻疑發展和經驗累積，在一次與韓國高中西隊打友誼賽時，出色的表現吸引了韓國教練的目光，因此秦安在普門高中韓籍教練李亨淑的安排下，越洋到南韓水原女高繼續升學和打球。

人生路不熟，言語不通，第一年最可怕：「很累，有人罵你也聽不懂，每天失眠2、3點睡，早上5點多又起床。」抱着棉被哭的日子多不勝數，但她仍保持積極好學的一面，學校和球隊除了支持她打球，也安排她申請韓國籍。

高中的一個決定，終遠赴韓國。（WKBL官網）

過程中有苦自己知，她必須苦讀韓文，考唱韓國國歌，以及學識國民基本知識等，用力克服文化差異，最後以終於以新名「秦安」獲得南韓籍的身分。

打上韓國隊

秦安曾入選韓國U19，也在高中畢業後參加WKBL選秀，成為榜眼加入KDB生命銀行，於2019年第一次獲選入韓國成人國家隊，出征亞洲盃，「倒戈」中華台北。她曾說過自己對戰中華台北前一天失眠，比賽前手震不斷，只因自己曾經最大的目標是穿上中華隊的球衣，但最後只能成為對手。

她曾說過自己對戰中華台北前一天失眠，比賽前手震不斷。（WKBL）

想過回台灣 還是堅持下去

韓國征戰十年，雖然已為球隊主力，但也曾經有過累的時候，也有想過放棄所有，回台灣做別的事，也會忘記當初在WKBL選秀會中聽到自己名字的悸動，但因為是籃球所以放不下。

今年秦安再以遞補入選奧運代表隊，成為台灣首位女籃球員踏足奧運場。「雖然我不是以台灣的身份來比賽，但會帶著台灣人該有的奮戰精神，珍惜在場上的每一分每一秒，很賣力的去跑每一步、搶每一個籃板、守好每一球」出戰前，秦安在IG上發文，但當然有支持也有抨擊的聲音，但她回應誰不想為自己國家披甲，但現在仍然堅信自己的選擇，並為此努力。

小時候的目標是為台灣披甲。（WKBL官網）

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