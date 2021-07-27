東京奧運・籃球丨馬瓜姊妹花分挫美國法國　為征奧全家入藉日本

日本女籃掘起？今日（27日）三人和五人籃球分別報捷，其中馬瓜（Mawuli）姊妹花雙雙贏波。

三人賽日本以20：18擊敗籃球霸權美國女籃，罰球、兩分球成利刃；五人賽日本大灑三分雨，11球三分氣走「高妹」林立的法國。



三人賽連挫美、法、意 馬瓜內線「搞事」

三人隊今日最強的美國隊碰頭，美國賽前7戰全勝，直到遇上日本。平均身高1.82米的美國隊對上1.72米的日本，除了身高，力量、速度等牌面上都是美國隊佔優。

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開局美國一口氣狂轟5分，日本力追，篠崎澪上籃「開齋」再有山本麻衣三分命中，兩隊比數緊咬，日本一度追平8：8，但見勢美國隊也急起來，把握機會打出6：1的攻勢，領先14：9。但劇本有變，因為美國隊隊犯滿7次，「馬瓜妹」史提芬尼（Stephanie Mawuli）在內線博得2罰機會改寫命運。山本麻衣連取3分反超，最後更以20：18小勝美國，再一次扳倒籃球強隊。

兩姐妹五人三分分途出擊。（Getty Images）

妹妹馬瓜由資格賽開始已經鋒芒畢露，除了膺MVP外，也為日本爭取到奧運席位，助球隊正賽連續力克法國、美國、意大利，馬瓜今場上陣逾8分鐘，攻入6分，包括3球罰球；隊中已有善鏟籃的篠崎澪、射手山本麻衣，馬瓜多在內線搶籃板、埋籃得分以及最重要的博犯規。

日本挫籃球大國美國。（Getty Images）

馬瓜姐姐禁區「搗亂」牽引三分雨先落得成

另一邊廂， 五人籃球日本女籃首戰分組賽，「主場」迎戰法國。法國隊中有資格賽以場均21分拿下MVP的Sandrine Gruda，身高1.97米，在日本女生前「Fade Away」，基本上舉直手都不太能影響她。但日本全員出場時間平均，輪流上場用盡小個子的最大優勢，速度和體能，加上大灑一陣「三分雨」才見生機。

馬瓜在內線「搗亂」為外圍製造空間。（Getty Images）

內外兼備的法國隊，深知日本的外圍是必殺技，對三分線的防守相當警覺，法國上半場大部分時間贏處於領先。不過日本調整過後，姐姐馬瓜伊芙蓮（Evelyn Mawuli）強攻內線，來一招聲東擊西，外線得以獲得出手機會，半場法國僅領先2分。

換邊日本先打出一波7：0攻勢，迫使法國都要叫一叫停，Sandrine Gruda使出拿手的中距離跳投，讓日本對手守不住，兩隊拉鋸。但在最後階段，宮崎早織鏟入內線，分給長岡萌映子射入關鍵三分，最後以74：70勝出；馬瓜伊芙蓮今場上陣17分鐘，交出8分。

小時候的目標已經是打奧運。（Getty Images）

馬瓜姐妹為征奧入藉日本

姐姐伊芙蓮和妹妹史提芬尼在奧運前，都曾為日本出戰。伊芙蓮2017、2019年兩屆亞洲盃均為冠軍成員之一，也參加過世界盃。妹妹史提芬尼則打過五人籃球的亞運和U19世錦賽，後來轉戰3人籃球，出戰U23世界盃和2019年世界盃。

妹妹也是因為姐姐而打籃球。（Getty Images）

馬瓜。（Getty Images）

馬瓜姐妹父母都是加納人，但在日本豐橋市是出生，其中姐姐伊芙蓮中學時候就決心要代表日本，希望有一天能在奧運上場。父親相當支持，因此身體力行，決定全家要取得日本籍，伊芙蓮：「為了實現我的夢，家人都決意為了我，放棄故鄉的國籍，很感謝。」

姐姐的夢想，後來妹妹史提芬尼也來參一腳。原本主項是游泳的史提芬尼，當時因姐姐的鼓勵接觸籃球，自己也因羨慕姐姐可以輕易地結識朋友而一試。團隊運動的社交機會，是個人項目比不上的，史提芬尼發現自己更愛籃球的溝通和分享，最後選擇籃球。

日本擊敗美國。（Getty Images）

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