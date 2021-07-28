東京奧運．籃球丨三人賽決出史上首金 美國拉脫維亞登頂

首屆三人籃球由上周六（24日）打開戰幔，終於在今日（28日）舉行決賽，決出史上第一面金牌。

擁有世界頂級女子籃球聯賽的美國以18：15力克俄羅斯奧委會，男子組剛有拉脫維亞因一球「Challenge」後的兩分以21：18完結一場反勝的硬仗，兩隊分別成為首屆三人籃球金牌等主。



傍晚時分，男、女子經已進行四強賽事：女子組方面，美國隊和俄羅斯奧委會（下稱俄羅斯）分別擊敗法國和中國出線；男子組則由拉脫維亞大勝比利時，俄羅斯奧委會挫塞爾維亞晉身決賽。

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美國女子隊擊敗俄羅斯奧委會取得奧運史上首面三人籃球金牌。（Getty Images）

美國開局一如以往相對在狀態，先打出4：1，Stephanie Dolson單擋為隊友製造空位單打，但Allisha Gray上籃失手，幸有Kelsey Plum手感火熱，保持4分的領先優勢。美國的防守幾乎滴水不漏，俄羅斯完全無法擺脫；美國隊中段已經拉開11：5，俄羅斯更出現隊犯問題，不斷將對手放上罰球線。

美國隊球員非常肉緊，為救波飛上場外，人仰馬翻。（Getty Images）

俄羅斯有Anastasia Logunova射入2分，再接應隊友助攻上籃得分，隨後再借身高優勢，後轉身在Kelsey Plum頭上起手，一口氣追5分。美國僅領先3分，見勢增加防守強度，同時，俄羅斯隊犯滿10次，Stephanie Dolson2罰全中，美國再獲得球權。帶着5分優勢，雖然被Anastasia Logunova再射入2分，俄羅斯想在最後30秒追射2分球，但已經太遲，最後美國以18：15成為首屆三人籃球女子組金牌。

美國隊善用俄羅斯犯規多的弱點不斷施襲。（Getty Images）

另外男子組，也一樣經四強決戰後都未見疲態，身體對抗更激烈，俄羅斯主攻2分，領先5：3。拉脫維亞在分半鐘時間已經錄4次隊犯，加上進攻節奏混亂，籃下補籃都「炒粉」。俄羅斯有Kirill Pisklov在主攻時間完前，45度位置射入一球遠距離「Logo Shot」再射入一球罰球，拉開10：6。

男子組拉脫維亞與俄羅斯爭持激烈。（Getty Images）

拉脫維亞突然調整，發動攻勢，Nauris Miezis連追4分；期間俄羅斯發生「甩鞋底」的，拉脫維亞Edgars Krumins「拗柴」的小插曲，但一切都無阻拉脫維亞反超14：13。

拉脫維亞Edgars Krumins一度拗柴要在場邊治理傷勢。（Getty Images）

兩隊比分膠着，戰至最後32.4秒，拉脫維亞因一球出界作出「挑戰」（Challenge），取得球權後Kirill Pisklov2命起手命中，最後以21：18完結這場硬仗。

兩隊比分在比賽末段一度膠着。（Getty Images）

拉脫維亞球員贏波後，興奮慶祝。（Getty Images）

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