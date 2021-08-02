東京奧運丨日本女籃速度制勝　全靠超強控衛挑戰入四強

東道主日本今屆奧運五人和三人籃球共派出4隊，幾乎全軍覆沒；五人籃球，男子隊更分組賽三戰皆北，如今只剩一隊。

女子五人籃球日本隊以分組賽2勝1負成績，再一次晉身8強。



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日本隊繼女子三人籃球，上演漫畫式熱血情節一舉擊敗美國隊後，五人籃球也交足功課，分別在分組賽擊敗尼日利亞和法國，以小組第二再闖8強。上屆八強籤一抽就對上最強的美國隊，以64：110告負，今屆當然想要挑戰更高名次。

日本隊在對上尼日利亞一戰中，全場射入19球三分，以近20分的分差大勝。面對身高手長的對手，日本隊也有自己的優勢和板斧，不再被亞洲人身體質素「輸蝕」的觀念框死，而外圍就是利刃。

日本4度拿下女子亞洲盃冠軍。（FIBA）

28歲的町田瑠唯今場0分，但交出15助攻。（Getty Images）

一個好控衛＝完美的球隊串連

此外，就是日本隊之間的合作。擁有控衛町田瑠唯，為球隊的串連，球的傳送流暢度都加分；上場20分鐘，町田瑠唯就造出15次助攻，雖然0分進賬，但仍見其場上作用和效率。同時，町田瑠唯也追平由美國隊Teresa Edwards於1996年創下助攻記錄，帶領日本隊再打出繼1976年加拿大奧運後，第二次得分破百紀錄，該場終以102：83大勝尼日利亞。

現效力日本女子籃球聯賽WJBL的富士通。（Getty Images）

場上大腦：町田瑠唯

今年28歲，來自北海道的町田瑠唯，面對「高妹陣」處變不驚，但其實身高只有1.62米。現效力日本女子籃球聯賽WJBL的富士通，曾經是聯賽新人王，也入選過4屆的聯賽最佳5人陣容，曾代表日本隊出戰過2屆亞洲盃、2018年世界盃和2016年里約奧運。

速度就是町田瑠唯的優勢，也正因為其持球的侵略性，往往能牽引對手的夾擊，繼而交出弱邊捕位起手的隊友。所以日本隊主打速度和外圍起手，相對依賴有控場，也有得分能力控衛，町田瑠唯正是其中一個重心。她今屆奧運三場皆交出雙位數助攻，場均5.3分、12.3助攻。

面對「高妹陣」處變不驚，但其實身高只有1.62米。（Getty Images）

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發動機：本橋菜子

雖然今屆因傷而上場時間較少，27歲的本橋菜子早已在亞洲盃打出身價。「我有自信能用速度與世界搏鬥。」本橋菜子曾說過，她坦言自己的角色是將日本隊能推多快推多快，日本國家隊總教練Tom Hovasse也認為：「她是場上最具爆發力的球員。」

休息後重新投入比賽，僅9分鐘就攻入10分。（Getty Images）

那怕是場上最矮小的一個，都有其生存之道。（FIBA）

對尼日利亞時，本橋菜子上場僅9分鐘就攻入10分，包括2球三分，她正是助日本順利完成亞洲盃4連霸，拿下MVP（最有價值球員）和入選最佳5人的功臣。身高1.64米，同樣以速度和準繩外圍行走江湖，比起町田瑠唯，本橋菜子是得分能力再升級的控衛。

日本女籃，早不再是列強眼中的魚腩，4屆亞洲盃冠軍就是最好證明，經過今屆奧運後更加。「屈高」、「屈體能」的國際賽，日本找到出路，說是今屆黑馬也不為過。

本橋菜子因傷未能上場分擔。（Getty Images）

【場外的本橋菜子】（按圖放大）：

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