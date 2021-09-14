籃球銀牌丨胡兆智韋子才師生檔戰甲一　飛鷹緣份重修舊好

為人師表，作育英才，不只在學校，籃球場上一樣適用。

開季第一場，崇德飛鷹對上安保漢友。告別南青後空窗一年，疫情下停兩年，終加入飛鷹續戰的胡兆智（阿智）又回到修頓，這一次還夥拍自己學生，由師生變隊友。



崇德飛鷹7人應戰，面對「齊陣」的安保漢友倍感吃力，阿智身負重任，擔起場上指揮官，惜最後仍以68：77吞敗。可是，新陣容的飛鷹仍有不少看點：蘇志樂的強勢得分、彭懿葭主宰內線，還有小將韋子才處子戰的膽色和發揮。

崇德飛鷹開季打頭陣 點擊看戰果

「比平時表現好。」韋子才獲「胡sir」大讚：表現到自己長處，上籃、突破、交到好波，雖然僅4分進賬，但近10分鐘的上場時間，算是甲一場上開個好頭。兩人互動間有說有笑，韋子才也打趣的說：「他是一個很好的老師，很嚴厲卻很照顧學生、很Nice⋯⋯做隊友就⋯⋯

【甲一・胡兆智】「對不起籃球」 長大後 只想不再計較得失

疫情下停兩年，終加入飛鷹續戰的胡兆智（阿智）又回到修頓，這一次還夥拍自己學生。（楊宇翹攝）

飛鷹。（楊宇翹攝）

「你知道場內的情緒未必可以好好控制，就會衝口而出⋯⋯」阿智笑着補充。

「那韋子才是一個怎樣的學生？」我問。

一提起往事，韋子才卻透露出尷尬的神情，阿智自然地接過話棒：「以前⋯⋯不夠紀律，不過出來工作後比較有社會歷練，也有所成長。」阿智任教中華基督教會方潤華中學，接手籃球隊時，韋子才就讀中四，是當時學校奪得元朗區學界籃球男小甲組冠軍的主力之一，也是阿智心中認為有潛力的學生、球員。

胡兆智也一如以往做好控球角色。（楊宇翹攝）

今年22歲的韋子才個人技術出色，為球隊帶來活力。（楊宇翹攝）

「一開頭都幾Close。」阿智坦言，作為老師、教練，也是一個籃球員、過來人，更明白籃球不能當飯吃的香港，更要兼顧學業，所以想要從旁給他建議：「那時候覺得他很有潛質，個人技術好、又很用心在籃球上，所以找他聊很多籃球、讀書和前途的方向，畢竟自己也走過這條路。」希望自己的經歷能成為小朋友的明燈，卻也明白選擇卻在韋子才身上。

胡兆智今年轉投飛鷹。（楊宇翹攝）

後來韋子才出席率漸降，更轉校到嗇色園主辦可藝中學，阿智無言也只能祝福。「坦白說，還真有一點失望。」當以為師生緣盡，事情就這樣告一段落，才發現還有後續。

一直隨飛鷹練習的韋子才，今年終獲得球衣和「落名」機會；新季開鑼，球隊也迎來新隊友加盟，其中一位卻是當年有點不歡而散的老師？那我始明白他尷尬的表情。

一直隨飛鷹練習的韋子才，今年終獲得球衣和「落名」機會。（楊宇翹攝）

成為隊友後，阿智笑說自己也「嬲唔落」。（楊宇翹攝）

不過，兩人也因為再相遇，成為隊友後，阿智笑說自己也「嬲唔落」，「也想教他更多場上的事，才叫做破冰沒事。」場外為人師表，場內都避不過，當連學生都成了隊友，比自己小10年，不得不感覺自己老了：「今日有10分鐘，希望他之後有15、20分鐘，然後可以打到正選，因為接下來都是後生仔的世界，希望他可以打到自己想要的。」

長氣、嚴厲，「胡Sir」就是這樣。

阿智邊說，韋子才在一旁聽着，希望這一次真的知道是為自己好。