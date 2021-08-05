東京奧運丨當錫金牌夢碎　1分之差不敵法國　斯洛文尼亞落銅牌戰

東京奧運籃球進入最後階段，男子組今日（5日）進行4強戰，其中被受質疑的美國隊以97：78大勝澳洲，順利先取決賽入場劵。

晚上，當錫（Luka Doncic）率領斯洛文尼亞挑戰強隊法國，兩隊激戰至最後33秒，法國憑一個「狠Block」拍碎當錫金牌夢。



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一個只有約205萬人口的小國，首次殺入奧運，每一步都在創造歷史；今晚出戰四強對上被高拔（Rudy Gobert）領軍的法國隊，為決賽席位互不相讓。

斯洛文尼亞極速入局，完全不敢輕視法國，當錫三分手感火熱，加入隊友Mike Tobey和Vlatko Cancar抱握到油漆區內機會，一度領先法國25：17。法國幸得Moustapha Fall和Nando De Colo的三分得手，首節力追至27：29。

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斯洛文尼亞極速入局，完全不敢輕視法國。（Getty Images）

斯洛文尼亞頻攻入內線得分。（Getty Images）

第二節，兩隊比數保持膠着，斯洛文尼亞頻攻入內線得分，而法國則多次在外圍發炮，打出一波15：15，斯洛文尼亞領先2分。

但換邊後，法國發力打出一波11：3的攻勢，加上未到半節斯洛文尼亞隊犯已滿，不斷將法國送上罰球線。法國內線優勢盡現，Nando de Colo連入罰球後一度領先8分，以71：65進入第四節。

巴頓狠Block。（Getty Images）

末節，雙方比數不斷追平，在Nando de Colo上籃後斯洛文尼亞三分突然失靈，最後一分鐘讓法國領先5分。此時氣勢都在法國身上，理應拖延時間，但科尼亞（Evan Fournier）控球時，「起踭」被判進攻犯規，不單自己要5犯離場，更在重要關頭讓出球權。

巴頓狠Block。（Getty Images）

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Klemen Prepelic罰球2中1，加上當錫三分入，追至只剩一分差距；最後33秒，Nando de Colo起手失準，當錫搶得防守籃板，推上前場，拖延至後3秒傳給入楔的Klemen Prepelic，但已經被法國巴頓（Nicolas Batum）「捉到路」狠狠封阻，高拔乘勢將球推往後場，最後斯洛文尼亞以89：90落敗，無緣金牌賽。 巴頓的「終極一Block」也成功守住勝利，將法國隊「拍」入金牌賽再對美國隊。

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連自己都不敢相信。（Getty Images）

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