東京奧運丨日本女籃史詩式打入決賽　小個子挑戰女籃霸權美國隊

亞洲人輸蝕？不一定。

埋頭得分才是王道？更不一定。

今晚（6日）東京奧運女子籃球直播，不論是重播的精華片段，還是過場的畫面，無不停留在町田瑠唯身上。

她沒有超強「三雙」，但有誇張的18次助攻和9分的準「雙雙」；重點是，她用助攻帶領日本隊以87：71擊敗「高妹陣」法國，殺入決賽挑戰女籃王者美國隊。



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法國在牌面上高一班，身形也佔優，但敵不過日本的「鬼靈精」。

聰明又好，蠱惑也罷，「食腦」的町田瑠唯，可算是不可多得的星級控球。町田瑠唯今屆對尼日利亞一戰中，以單場15助攻追平由美國隊Teresa Edwards於1996年創下助攻紀錄。

東京奧運丨日本女籃速度制勝 全靠超強控衛挑戰入四強

面對法國的壓迫，仍能帶領日本打出傳送流暢攻勢。（Getty Images）

今場她繼續發功，面對法國的壓迫，仍能帶領日本打出傳送流暢攻勢。半節後，日本隊換出後備陣容一試，但此舉中斷己隊的進攻氣勢，一方面法國防守「埋身」，另一方面日本隊也出現更多死球時間，單打無奈會迫自己入絕路。

法國隊三分手感好，一度擺脫日本的窮迫猛打。（Getty Images）

法國隊三分手感好，一度擺脫日本的窮迫猛打，打出一波8：0的攻勢，首節領先22：14。日本隊急於「止血」，町田瑠唯、宮澤夕貴、高田真希重新上場， 果然打出原有節奏。其中，町田瑠唯又再次爆發「小宇宙」，半場完前已交出9次助攻，日本隊也以41：34領先。

高田真希。（Getty Images）

手感平平的日本隊，換邊後找回感覺，宮澤夕貴射入3球三分，乘住第二節一波27：12攻勢，全力擴大分差，第三節前段已拉開14分。法國完全受制於町田瑠唯的傳導，日本主導比賽節奏，第三節日本完全進入「殺神模式」，以68：50領先。

法國在下半場頻攻入油漆區，但屢屢失手，更被日本反打快攻，日本一度領先24分。雖然法國仍未放棄，內外開弓，壓住日本後備陣容追分，收窄至落後15分，但最後以71：87不敵日本隊。

法國完全無力阻止日本隊攻籃。（Getty Images）

全場焦點自然落在町田瑠唯身上。（Getty Images）

助攻促成的重要一勝

全場焦點自然落在町田瑠唯身上，她僅用三節時間已造出16次助攻，打破今屆自己寫下的奧運最多助攻紀錄。

町田瑠唯打法的特別之處，在於鮮有自己進攻，即使鏟入籃下，但她仍會觀察隊友的位置和走向，交出更有效得分的傳球。她身高只有1.62米，上籃容易被對手封阻，所以平衡利弊下，自己起手反而是最後選項。

她全場交出18次助攻，9分和3籃板，即使得分不算高，但今場賽事直播的精華，畫面全集中在町田瑠唯的助攻上。

町田瑠唯打法的特別之處反而在於鮮有自己進攻，像這樣的上籃，買少見少。（Getty Images）

1.62米又如何？

今年28歲的町田瑠唯，現效力日本女子籃球聯賽WJBL的富士通，曾代表日本隊出戰過2屆亞洲盃、2018年世界盃和2016年里約奧運。雖然國際場上1.62米的身高是弱點， 但她善揚長避短，速度正是町田瑠唯的優勢。

從今場可見，法國隊即使知道她持球也不會輕易選擇自己攻籃，而球一定會傳出去，但仍不敢鬆懈，因為町田瑠唯的「鏟分」往往能順利為隊友製造「Miss Match」或空間。她今屆奧運四場皆交出雙位數助攻，場均7分、13.8助攻，總助攻累積至69次穩居第一位。

【町田瑠唯18次助攻】：

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日本歷史性打 入決賽。（Getty Images）

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