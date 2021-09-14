本地籃球丨甲一男神蘇伊俊宣佈退役　「要證明的事都證明了」

本地籃球重開，轉會、新兵不絕，新球季球員來來去去，昨晚（14日）蘇伊俊（阿蘇）就在社交媒體分享訪問影片時，投下一個震撼彈。

「經過這十八年籃球生涯，今天終於可以在這段片段正式宣布：我畢業啦！」

但如此重大的事，阿蘇卻從未計劃何時公開，所以只是一個「碰巧」？



「兩年前有跟朋友講過應該會退役，其實到昨天晚上也沒有計劃過說出口，碰巧訪問中我有輕輕帶過，不少人私下問我，那我就想說不如鼓起勇氣說出來。」阿蘇解釋道。

曾為永倫、飛鷹和福建披甲，但名字卻沒有再出現在新季的球員名單上，阿蘇近來專注在健身事業，也繼續活躍於網絡平台，主持和評述。工作繁忙，或者是選擇退下來的原因之一，但他認為更重要的是同期的隊友陳耀祖和羅文光也很大機會退役，那不如一起退，意義更大。

【一籃子．蘇伊俊（上）】抓住籃球那嚐味期限

【一籃子．蘇伊俊（下）】遊走籃球員與教練間 大概只帶着愛

甲一男神退役。（資料圖片）

蘇伊俊最後的球季在福建度過。（資料圖片）

去意已決，但出口的一刻，原來還是會不捨。

「鬆一口氣，又立刻不捨，對我來說不是容易說出口的事，要勇氣。」阿蘇的文字有聲，伴着笑喊表情符號。

得過學界籃球精英賽冠軍並當選過MVP、奪得過活動入樽賽冠軍，更從米高佐敦（Michael Jordan）接到過獎項。生涯兩次甲一聯賽總冠軍，也曾兩奪1On1比賽冠軍，代表香港出戰世界賽，也算是無憾。「我覺得在籃球場上，要證明的事都證明了，所以這是一個比較圓滿的位置去做一個完結。」阿蘇在訪問中坦言，自己達成了籃球上的目標，是時候退下來。

【落街．跟隊！】源禾路的樂與淚 蘇伊俊：我在這裏大哭過兩次

飛鷹一別，成了他最無奈的回憶。（資料圖片）

回眸之際，開心事自然是佔大部分，但也有過難過、無奈的日子。「當年隨永倫跟韓國教練學習，確是難捱。」31練足26天，全天候依足韓國式練法，不是練球就是看影片檢討，但全隊戰鬥然後得到冠軍，滿足感也是最大。不過，有人的地方也就有是非和關係問題，阿蘇在甲一除了打球，也是成長過程，「打籃球並不能只單純打籃球。」他說，當年飛鷹以絕妙陣容得到過冠軍，本以為得以延續，但卻因一些無奈的原因各散東西，「我也不知道如何詮繹，但⋯⋯就是無奈。」

離愁別緒，無可避免，但揮別人生一個階段就好好向前看，阿蘇笑言自己一別，也不會再想復出，「至少99.9%不會，雖然Never Say Never⋯⋯但應該不會了⋯⋯」想再見「甲一男神」的英姿，以後看來要到街場碰碰運氣。