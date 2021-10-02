Red Bull Half Court丨女籃兩年來首賽　卓婷夥港隊隊友再登后座

疫情二字，幾乎已經融入香港人的生活之中，籃球賽事停擺多時，近日才慢慢回到正軌。

周六（2日）假屯門安定邨「H.A.N.D.S」籃球場舉行的Red Bull Half Court三人籃球賽，更是近兩年來第一個重辦的女子籃球賽事，卓婷夥拍港隊隊友馬丹鳳、王宝詩和唐曉蕾組成「Beast」以8：4擊敗由林碧怡率領的「Lucky Clover」。



上屆三人籃球女子組冠軍「RBHK」今年拆夥，除李祉均因北上追夢，隨WCBA球隊訓練而缺席外，其餘三人均各來隊友。當中卓婷球隊「Beast」勢如破竹，以小組首名出線，更打入決賽。決賽中，對上從甲組退役後再復出的林碧恰，隊中也有前甲組球員葉宛宜、黃凱怡和陳愛華，內線對抗相當激烈。

卓婷再成三人賽冠軍。（張倩儀攝）

「Beast」雖然平均身高超過1.75米，但心知想闖入黃凱怡和陳愛華鎮守的籃下絕非易事，也不敢隨便於三分線起手，但靈活和速度成為優勢。除了唐曉蕾和卓婷善鏟，再急停中距離輕鬆得分外，馬丹鳳也盡用1.85米的身高，摘下多個籃板。

女子組精彩度不亞於男子，對抗性極高。（張倩儀攝）

反觀，經歷多場賽事，林碧怡顯疲態，外圍手感稍欠，多由黃凱怡強攻入內線，再有葉宛宜射入「兩分」，但仍難阻一面倒的比數，最後以4：8不敵「Beast」。「Beast」大部分球員都有傷在身，在沒有「夾波」和戰術下，只靠平日港隊練球得來的默契，仍在比賽中段拉開3分以上，有驚無險下，卓婷率隊再膺女子組冠軍。

林碧怡決賽手感稍欠。（張倩儀攝）

繼2014年和2019年在Red Bull Queen Of The Rock和Red Bull Reign三人籃球中，均贏得港區冠軍和登上世界第二，今屆Red Bull Half Court再登后座。女籃遲遲未開，時光不留人，來季轉投女甲均安的卓婷，笑說這是疫情兩年後的第一個比賽，我故意提起「女人的祕密」，沒想到大方說着：「係呀，32歲啦。」

「Beast」登上后座。（張倩儀攝）

曾有過懷疑，也曾因為年紀漸長而度過適應期，現在以「年齡都只是數字」回道；今場卓婷獨得3分，多以「First Step」過人再中距離起手，或是後轉身上籃，少有對抗性打法，「論球員歲數，我應該是這比賽的頭幾名。」

不過，薑還是老的辣。

精彩場面逐格重溫（按圖放大）