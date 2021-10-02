Red Bull Half Court丨移民前最後兄弟波　奪冠變最佳送行禮物

繼奧運三人籃球後，大眾漸明三人賽的有趣之處，在於變數。

周六（2日）Red Bull Half Court三人籃球賽假屯門安定邨「H.A.N.D.S」籃球場舉行，男子組由甲一球員胡兆智和林俊達帶領的「I Love Bebe」「爆冷」擊敗去屆冠軍「Start Unknown」。

「I Love Bebe」殘陣，三人應戰，但仍熱血扳倒全甲一人腳，全因想為移民的他留一個美好回憶。



上屆三人籃球男子組冠軍「Start Unknown」續戰今屆，同樣一路殺敵打入決賽，對上「I Love Bebe」，但主將胡兆智在淘汰賽中傷及膝頭，只能在旁打氣，另外連走路都一拐一拐的陳梓仲也負傷上陣。

林俊達成得分主力。（張倩儀攝）

「Start Unknown」有今季效力安保漢友，狀態大勇的蘇尚瀛、滿貫鄧志恒和葉俊傑，以及加盟飛鷹的鍾俊昇，絕對是內外兼備的陣容。但三人賽有趣在於太多不可控因素，「盲拳也能打死老師傅」，比賽時稍為大風，降低蘇尚瀛三分優勢，只好多鏟入內線，全場攻入最高5分。

胡兆智在四強受傷，決賽未能上場。（張倩儀攝）

面對「Start Unknown」的身形優勢，「I Love Bebe」的林俊達反而巧妙地避開，選擇一個比較少對抗起手機會。雖然人腳不及對手，但樊啟然連入2分助球隊保持優勢，林俊達也攻入3分，以8：7「捱到最後」。

蘇尚瀛獨取5分。（張倩儀攝）

本來只是為了在陳梓仲移民前再組一次隊，打一個最後的比賽，誤打誤撞地成為冠軍。隊長陳梓仲即將移民到英國曼徹斯特，展開新生活，想以一個比賽作為香港的最後回憶，「本身想同由細打到大的朋友打比賽，打下卡架咋，誰知⋯⋯」他笑說：「打打下，就贏了。」

陳梓仲坦言本來只想打球拍照留個美好回憶。（張倩儀攝）

4人之中，3人曾是譚李麗芬中學隊友，也在學界學界邀請賽 中得過冠軍。從小打到大，17年間大家由中學生，變成要為生活奔波的成年人，胡兆智坦言：「以前日日打，長大後，有時一個月都只能約一次街場，所以更珍惜；我們都贏過很多冠軍，由學界到私人聯賽。」

冠軍是錦上添花。（張倩儀攝）

陳梓仲也插咀說道：「你看，我們有甲一Carry，以前我出名啲架！」胡兆智補一句：「出名廢」這一句讓4人樂在一團。離鄉別井，陳梓仲也坦言未知去到是甚麼情況，也未知歸期，再打街場已不知何時。「是一個好好的、暫時的完結。」他說。

認真一句，又馬上從離愁抽離，生怕多認真一句就會更不捨。「贏了，終於有人識啦，有人知道我的名字了。」一次學界冠軍，長大後又一次冠軍，他說的這個夢，至少是美夢。