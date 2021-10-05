亞洲盃丨日本女籃挫中國奪冠　前無古人創5連霸背後的成功之道

日本女籃在東京奧運以15分僅敗於美國隊手下，歷史性奪銀，對亞洲球隊來說無疑是當頭棒喝。

緊接於約旦舉行的亞洲盃，日本女籃又創佳續，以78：73擊敗中國，寫下前無古人的亞洲盃5連霸。



日本女籃在亞洲盃決賽以5分之微擊敗中國女籃封后。（FIBA）

日本在亞洲盃四強以2分之微淘汰澳洲，決賽面對陣中有身高達2米長人的中國，內線是一貫的弱點。身高和身形是硬傷，單單論中鋒，中國的李月汝就比日本的桃仁花高出近20厘米，但對日本隊來說，早已將這短處扭轉成優勢。

日本和中國，一直處於膠着，前者以速度智取，後者身形始終在籃下取得甜頭。中國前3節都以數分領先，卻在最後關頭，被日本反超，自己也出現失誤，只好在最後10.2秒執行犯規戰術，宮崎早織最後的四罰全中，以78：73為日本奠勝。

東京奧運丨日本籃球走向世界 熱血背後是全國改革的十九個春秋

宮崎早織在奧運上場時間不多，場均只有冇3.8分、2.4助攻，卻在亞洲盃中打出平均11.6分、4籃板和9.6助攻。（FIBA）

東京奧運4大功臣全部無入選

雖然日本隊再奪亞洲盃冠軍看似理所當然，但事實上，過程中並不容易。開賽前，日本固然劍指冠軍和5連霸，卻仍大膽地將東京奧運的「最強班底」改頭換面。

教練由一手打造「日式球風」的Tom Hovasse，改為曾任助理教練、分析員的恩塚亨接任。球員方面，不少球迷都會覺得奧運原班人馬勝算最大，在名單釋出後發現，東奧的功臣如町田瑠唯、高田真希、宮澤夕貴，就連去屆亞洲盃MVP本橋菜子都沒有入選。

東京奧運丨町田瑠唯的矮小球員哲學 日本女籃一舉成亞洲借鑑

中國的長人陣也無力阻擋日本女籃的系統。（FIBA）

日本女籃培訓體系大成功

大膽程度，不禁讓人懷疑是用作練兵還是爭標，因為像日本這樣強調外圍、組織的球隊，竟派上東京奧運期間場均僅出場8.3分鐘的後備控衞宮崎早織擔大旗。

然而她又是日本再捧出的一個成功例子。今年26歲，身高只有1.67米的宮崎早織，雖然在奧運上場時間不多，場均只有3.8分、2.4助攻，今屆亞洲盃打出平均11.6分、4籃板和9.6助攻。決賽更打出26分、11助攻和7籃板的表現，入選賽事最佳5人之中。與其說是矮小的日本女生自強，這更是日本女籃培訓系統成功的體現。

19年時間的發展造就日本女籃。（路透社）

日本女籃在東京奧運陣容平均年齡不過25.8歲，再戰3年也不算老，但今次亞洲盃，最年長的已是26歲的隊長林咲希，U19世界盃表現好的奧山理理嘉、東藤奈奈子也在陣。

這或許就是日本得以持續和繼承霸業的原因——敢用新人，發掘球員潛力，而不是一味只用上舊人。大賽起用新人，膽識必不可少，因為球隊體系和默契需要時間來建立，過程中必定要先面對無數失敗，才有機會似日本女籃般迎來豐盛的收成期。

東京奧運丨日本女籃速度制勝 全靠超強控衛挑戰入四強

東京奧運．籃球丨日本女籃擊倒世界第一法國 玩法讓三人賽變刺激

震驚世界的不是1.62米打奧運，而是日本籃球的發展。（AP）

【B League】日本男籃誕首名「一億男」 富樫勇樹奠定籃球里程碑

【B League】日本籃球聯賽隊背負地方榮耀 比賽天全家出動打氣

矮小是無可避免，但不會是致命傷。（Getty Images）

日本女籃奧運決賽和美國女籃只15分的距離。（Getty Images）

台灣近年有不少傳媒提出論點，應以日本作為借鑑。（Getty Images）

更多奧運籃球：

東京奧運・籃球丨馬瓜姊妹花分挫美國法國 為征奧全家入藉日本

東京奧運．籃球丨三人賽決出史上首金 美國拉脫維亞登頂

日本女籃擊倒世界第一法國 玩法讓三人賽變刺激

美國首仗不敵法國 科尼亞關鍵三分奠勝

當錫率斯洛文尼亞出線 盤點奧運籃球星級戰將

東京奧運・籃球丨伊朗73年未嘗一勝 唯一隊伍無現役NBA球員