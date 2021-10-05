籃球銀牌丨南青三分球制勝挫安保漢友　大專MVP踏上甲一的階梯

高級組銀牌周二（5日）進入「生死戰」階段，由安保漢友對上南青。

活力、速度，是南青的球隊風格，今季加上洋將Christopher Mclaughlin，完全能讓年輕球員們無後顧地「衝」。雖然中段一度被反超，但憑Christopher的牽制，下半場為隊友造出不少外圍起手機會，最後以87：71擊退安保漢友。



比賽一開局南青即開行摩打，以速度應對安保漢友，藉Christopher在內線接應，多次打出精彩的「Two Man Game」，上半場已射入20分。安保漢友籃下雖然並無優勢，但溫梓豐仍些與Christopher對抗，另有黃銘德貢獻7分和蘇尚瀛的上籃追平，半場領先40：38。

蘇尚瀛今場攻入15分仍無法帶領球隊再下一城。（張倩儀攝）

南青隨即取回主導權，靠Christopher的牽引力，將漢友的防守收窄，鄭凱安、蘇柏軒都射入三分，其中鄭凱安的積極防守也給同位置的林家滿帶來不少困擾。第三節南青已拉開15分以上的差距，同時漢友的個犯問題嚴重，不斷將對手送上罰球線，隊中有2人4犯，易漢暉更犯滿離場。雖然蘇尚瀛射入關鍵三分，但漢友仍無力回天，被南青以87：71拿下關鍵一仗。

南青有Chris的牽制，讓外圍球員有更多起手機會。（張倩儀攝）

今季多新兵，以年輕見稱的南青也一樣。今場攻入15分的鄭凱安剛從浸會大學畢業，過去的大專賽中射入35分，更帶領浸大奪冠。MVP，就是為了甲一做好心理準備，「甲一是第二個舞台，但給我信心，成一個階梯。」來到首季甲一的第3場，安仔的表現明顯比起第1場對福建更「淡定」，他笑說：「當時好怯，因為又多觀眾，對手比較強，又驚、受制於阿堯（黃律堯），現在Call Form都有信心一點。」

鄭凱安由大專mvp到甲一新鮮人，只有一個想法，就是變好。（張倩儀攝）

大專畢業後，安仔任全職籃球教練，大概想給自己多一點時間，但他卻說：「我不是一個很自律的人。」坦白自己有想懶、想休息的時候，「現在習慣早上做gym，起到身就去射波。」語畢自己也忍不住笑。比起學生時代，練球的課數變少，由一星期6-7課減少到4課，但想打好的信念不變，才能撐下去。

安仔現為全職籃球教練，笑說生活只剩下籃球。（張倩儀攝）

「矮呀、無身型⋯⋯」他說，怎不能將勤補「拙」：「和南華練球就可以跟阿庭（羅意庭）學嘢，我打球要聰明一點。」

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