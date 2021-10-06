籃球銀牌丨南華2分險勝東方龍獅　惠龍兒大讚對手卜聿揚

男子高級組銀牌周三（6日）上演兩場「Big Four」的勝方大戰，其中由東方龍獅和南華「打頭陣」。

兩隊對壘戰況相當緊湊，更雙雙陷入犯規問題，最後南華有驚無險以76：74小勝晉級；東方則落入負方遇上康仁福建。



今晚分別有「紅藍」、「黃綠」兩場大戰，籃總提早於4時售票，不少球迷早於中午前已到達修頓場館外排隊，最終今晚亦全場爆滿。

紅藍大戰全場爆滿。（張倩儀攝）

紅藍大戰未開局氣氛已十分高漲，兩隊也快入局，當香港第一中鋒惠龍兒伙拍朱亮對上東方「雙塔」卜聿揚和胡卓斌，籃下火花十足。惠龍兒首節在內線攻入8分，但卻未能拉開，東方眾將的中距離跳射準繩，比數一度膠着。直到楊和罰球得手再急停跳射，南華甫進入佳境，第二節末段一度拉開10分。

李琪三分球一度逆轉局勢。（張倩儀攝）

南華見勢換出小將「裘錦秋三寶」試腳，其中中鋒楊嘉駿在籃下未嚐甜頭，更受制於卜聿揚，期間南華多次犯規，將東方送上罰球線，東方一口氣追至39：42。

今場最精彩是中鋒對決。（張倩儀攝）

南華重整後，第三節惠龍兒繼續籃下發力，羅意庭卻突然在1分鐘內錄下兩犯。同時，東方急起力追，有卜聿揚博得「And-1」，李琪也射入零度三分，收窄至只有5分差。但余理洋三分命中，再由楊和重掌節奏，第三節以62：52領先。

東方龍獅雖然一度反超，但未能捱到最後。（張倩儀攝）

東方的氣勢隨着場外大批球迷的叫喊聲提升，不單讓南華陷入犯規問題，惠龍兒4犯，更有李琪再射入關鍵三分追平62：62。比賽最後三分鐘，東方憑陳兆榮的罰球得手反超一分，隨惠龍兒射入罰球，楊和三分，南華在最後30秒領先。卜聿揚在一次進攻交失長傳，錯失追分機會，而犯規戰術也無力挽回局勢，終以74：76落敗。

Duncan坦言卜聿揚有潛力。（張倩儀攝）

今場最讓人期待的莫過於兩隊的內線，惠龍兒（Duncan）在交手後更大讚對手卜聿揚，「卜仔是一個很好的球員，也很有潛力。」雖然面對更有經驗的自己，但感覺到他的無懼，「在比賽中仍能放膽去試，我一定要讚兆榮、李琪和Ricky（楊睿騏），因為每次都會看一看卜仔，讓他打。」笑言今次的對賽完全感受到他的進步。

楊和今場攻入16分。（張倩儀攝）

雖然南華順利拿下今場，但比數上僅險勝2分，Duncan也認賽的表示球隊雖然「齊腳」，但卻有潛在問題。「我們剛才就是因為換人有幾球防守沒有集中好。」只是短短的幾分鐘，球隊就由上風陷入困境，「雖然齊人，但有些位置的球員經驗不是很夠，不是位位都打得好，要提升比賽經驗，因為輸防守，都是經驗不足。」

惠龍兒表示球隊仍有不足要改善。（張倩儀攝）

「紅藍大戰」精彩場面逐格重溫（按圖放大）