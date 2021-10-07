籃球銀牌丨福建戰至加時憾負東方　徐遠征大爆發攻入36分

甲一賽程「Back to back to back」，周四（7日）再假修頓上演男子高級組銀牌，由康仁福建對上昨晚不敵南華落入負方的東方龍獅。



雖然今場入場球迷人 數不及昨晚，但精彩程度更甚。兄弟對決下，弟弟徐遠征更勝一籌，大爆發下全場攻入36分，加上懷斯25分，福建打出絕妙一戰。相反，東方相對手緊，但有外援拉利羅斯「殺紅了眼」全場射入36分，兩隊戰至最後，終由東方龍獅以102：98小勝，再下一城。

徐遠征上半場攻入26分。（張倩儀攝）

人腳上，東方龍獅雖然被看高一線，但福建開局即有徐遠征挺身而出， 單節3球三分，攻入首節全隊19分中的15分，壓住東方的氣勢。雖然東方有梁嘉顯攻入11分，也在第二節換出長人卜聿揚，但反受制於福建內線，見勢再換出李琪和徐遠成，兩隊比數仍保持膠着。上半場，福建在徐遠征的大勇攻入26分，加上懷斯也有8分進賬下，一直處上風，領先46：39。

他坦言今場自己多試三分起手，最後射入6球。（張倩儀攝）

東方有拉利羅斯追分，但隊中「雙塔」先後錄得4犯，先收起胡卓斌，留卜聿揚在場上；福建一度領先10分，但眾將在進攻上明顯想避開卜聿揚，未有針對其個犯問題「補刀」。上半場大爆發的徐遠征，一戰到底，體力下降火力也漸減，兩隊在第四節再度糾纏，福建在落後一刻，懷斯射入第五球三分追平，再有鄭錦興連取4分，迫得東方請求暫停。

懷斯今場也攻入25分。（張倩儀攝）

暫停後，徐遠征再中三分，黃律堯和楊瑞鴻各得2分，福建再拉開9分。兩隊戰至最後一分鐘，拉利羅斯三分得手東方得以追平，再度拉鋸。鄭錦興和徐遠成先後被判違反運動道德犯規，打個和，在最後30秒，黃律堯持球鏟入內線，後手「No Look Pass」傳給過底的楊瑞鴻，射入關鍵2分，但一轉眼又被拉利羅斯中距離中籃追平。

拉利羅斯「殺紅了眼」同樣攻入36分。（張倩儀攝）

在讀秒階段發生小插曲，球證哨子誤嗚，球賽一度暫停，兩隊隊長與球證於裁判桌前議論近十分鐘。最後將球權判予東方，但最後2秒，拉利羅斯未能把握三分起手，進入加時。

東方一度由李琪攻入8分領先，但福建再有懷斯射入三分以及4罰中3， 落後一分，兩隊隊長徐遠征和鄭錦興先後滿犯畢業，最後福建未能把握最後一擊，反被李琪再射入兩罰，福建終以98：102憾負。

兄弟對決仍是哥哥勝。（張倩儀攝）

籃球銀牌：東方龍獅對福建圖輯

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上場近40分鐘，完全消耗徐遠征的體力，雖然最後憾負4分，但他仍笑笑地回應：「可惜，真的好想贏這一場。」相隔2年後再對上哥哥徐遠成，仍未能戰勝，「對誰都想贏，特別是媽媽看球，她都想我們兩個都加油。」接着笑說：「有時突然在場上看到自己哥哥，罰球時他站我隔壁，比較少見，感覺還不錯。」

戰至加時，福建原有機會反勝，但卻失手，徐遠征表示回去會看影片改善，「對自己的期望很高，達不到的時候會給自己很大壓力，不過我們打了一場好看的仗。」從防守和籃板出發，後衛充斥的福建雖然多年未打入頭4， 但顯然這一場證明了一件事：「我覺得只要有信心，什麼隊都可以贏。」

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