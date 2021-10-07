籃球銀牌丨永倫4人上雙擊敗南青　泰那提許烜行要學慢下來

周三（6日）永倫陷入苦戰後不敵滿貫，落入負方，「Back to back」賽程下，今晚（7日）假修頓上演男子高級組銀牌，永倫再對上南青。



泰那坦言經昨日對滿貫一戰，今場真的累了。（張倩儀攝）

上場靠泰那一夫當關的永倫，今場4人上雙，其中許烜行打出驚人之作，雖然最後五犯離場，但依然獲得球迷的掌聲。南青抱初生之犢不畏虎的膽識，仍以89：93落敗。

除了泰那主攻外圍，永倫集中火力在籃下。（張倩儀攝）

一眾小將對上內線強大的永倫，輸人未輸陣，上半場以一貫的速度和外援Christopher McLaughlin的牽引力，走出多球「Back Door」上籃。永倫也集中火力攻擊其內線，派出周迎堅、劉凱濤和蔡龍德「三塔」，卻未能拉開比數，一直維持領先5分差距。

南青雖然盡是小將，主要速度和活力制勝，但面對大隊如永倫都能「咬住」，可見潛力。（張倩儀攝）

一直在籃下都如無人之境的Christopher，今場對上賀斯福始碰壁，但捕到三分「Wide Open」一樣得手，第二節末段，連取5分，南青再有蘇恩樂射入三分，永倫縱有許烜行「Answer 3」，連浩駿再射入三分， 南青仍以45：44反超。

Christopher內外線兼備。（張倩儀攝）

銀牌賽：永倫勝南青圖輯

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面對南青的夾擊，泰那終在下半場發力，單節攻入10分，更有許烜行大膽起手，與賀斯福打出一波8：0的攻勢，終擺脫南青的窮追猛打。

同時，南青Christopher屢在籃下博到罰球，更在第三節完前雙手大力「鏟樽」，引起球迷的歡呼聲。落後之際，靠Christopher撐住，內外兼得，與蘇柏軒先後射入三分。

永倫憑泰那和賀斯福的穩定輸出，加上許烜行「小宇宙」爆發，博得「And-1」 保持優勢。就算Christopher再射入三分，南青最後仍以89：93不敵永倫。永倫順利晉級，下星期二將對上東方龍獅。

許烜行今場攻入17分，尾段更博得「And-1」。（張倩儀攝）

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經昨晚的硬仗，泰那賽後笑言真的累了：「昨天打不太好，今晚又back to back太累。」他解釋道第一節被防守者打到頸，感覺不太舒服，表現不好。今年永倫注入新血，對球隊也是新衝擊，泰那也明言需要時間：「我們需要新球員，但昨晚和今晚的比賽不同，昨天是大賽，他們仍需要更多經驗。」

許烜行隨即被泰那提醒要冷靜下來。（張倩儀攝）

新球員中，今場轟入17分的許烜行尤其突出，尾段起手有信心，泰那卻在其博得「And-1」後以手勢示意冷靜。泰那場內場外也多時提點阿行，「他做得很好，我也跟他說只要冷靜一點，快之餘也要學會節奏慢下來，不過他還年輕，it’s ok。」

首戰甲一的那天，阿行一面認真說着自己太怯，但今天他好像忘了那個感覺。「昨晚好似適應了，今次壓力就沒有那麼大，對的都是隊友和師弟好清楚大家路數。」自問出盡100%，有時候「心太紅」卻忘了慢下來，泰那就會當頭棒喝，阿行也笑言自己領悟到一些：「在大隊就是分工，知道自己定位，我？做好快攻和防守吧。」

許烜行表示一場一場都在建立自己的信心。（張倩儀攝）

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