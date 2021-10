NBA丨75周年揭幕廣告獲好評　球星名宿聚頭　Kobe也「現身」

NBA 75周年,周五(8日)凌晨於社交平台推出廣告影片「NBA Lane」,為相關活動響個頭炮。

近三分鐘的影片中,聚集超過30位現役和退役球星,將他們生涯經典片段融入在故事情節中,將NBA變成一個社區,當中除了有彩蛋,更有已故名宿高比拜仁(Kobe Bryant)在內,獲不少網民都大讚。



影片由小女生踏上《黑豹》美國男演員米高B佐敦(Michael B. Jordan)駕駛的校巴「Hoop Bus」開始,觀光車穿梭和遊覽「NBA Lane」。

今年是NBA 75周年。(YouTube截圖)

淋花的「魔術手」莊遜(Magic Johnson)、在花園鏟草的米曹(Donovan Mitchell)、在後園隨「天勾」渣巴(Kareem Abdul-Jabbar)學勾手的奴域斯基(Dirk Nowitzki)、BBQ的真路比利(Manu Ginobili)等,營造所有NBA球員都住在同一個社區,樂也融融的感覺。

廣告由一輛校巴觀光開始。(YouTube截圖)

片中出現過不少彩蛋,都是球星們在NBA時經典畫面:

韋迪(Dwyane Wade) 大叫「THIS IS MY HOUSE!」

2009年,韋迪在面對公牛一戰中射入絕殺三分,隨即跳上記錄台大叫「This is my house」,示意這是自己的地盤。影片中,韋迪也重現畫面,在家門前對着校巴大叫。

韋迪重現經典畫面。(YouTube截圖)

「This Is My House」。(YouTube截圖)

「大O」看韋斯保克破自己三雙紀錄的報紙

奧斯卡羅拔臣(Oscar Robertson)在影片中看報紙,接着畫面又帶到韋斯保克(Russell Westbrook),是因為羅拔臣手上的報紙頭條,就是韋斯保克上賽季打破自己保持47年,生涯最多三雙紀錄。

「大O」看的報紙是自己的紀錄被打破。(YouTube截圖)

韋斯保克=「Flyest Dressed in the NBA」

「Take notes, kids. Flyest Dressed in the NBA.」米高B佐敦口述,形容韋斯保克是NBA中衣着是出眾、有型的人,突顯人物形象。

下一幕就是韋斯保克,被形容為「Flyest Dressed in the NBA」。(YouTube截圖)

交通燈上的竟是一個招牌手勢

片中,「手套」披頓(Gary Payton)半路攔截校巴,期間出現了一隻手指搖來搖去的燈號,是來自封阻大王莫湯保(Dikembe Mutombo)的招牌手勢。以前在比賽間封阻對手後,就會做出這個手勢,意指想都不要想和此路不通。

「手套」披頓(Gary Payton)半路攔截校巴。(YouTube截圖)

來自封阻大王莫湯保(Dikembe Mutombo)的招牌手勢。(YouTube截圖)

占士灑粉變灑種子

勒邦占士(LeBron James)也在片中做出日常的招牌動作:雙手向天灑粉, 不過今次變成將種籽灑在泥土上,配合旁白:「Now we've seen kids turn into kings, and give it all back to the next generation.」

占士灑粉的畫面。(YouTube截圖)

變成了種子。(YouTube截圖)

尼納特=Fun Guys?

2分19秒,尼納特(Kawhi Leonard)出現,旁白正正說着「 Now that's just fun.」來自尼納特2018年加盟速龍的記者會上自稱「Fun Guy」,當時他機械人的笑聲也成為了網絡常用的「Memes」。

尼納特是「Fun Guy」。(YouTube截圖)

高比也參與在片中?

2020年,因一場直升機意外離世的湖人名宿高比拜仁(Kobe Bryant)也出現在廣告中。卜克(Devin Booker)駕駛其 1958 Chevy Impala,停在高比的壁畫前並向其致敬;校車也停下來,小朋友們在車窗探頭,彷彿述說著其 20 年輝煌生涯,並傳承下去。

高比也在影片中出現。(YouTube截圖)

高比和卜克的淵源,來自高比退休賽季送給卜克的一雙簽名球鞋,和壁畫上一樣,都寫著「成為傳奇吧(Be Legendary)」;卜克也將這句說話紋在自己手上。

卜克向其致敬。(YouTube截圖)

