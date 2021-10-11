NBA丨75周年揭幕廣告獲好評　球星名宿聚頭　Kobe也「現身」

NBA 75周年，周五（8日）凌晨於社交平台推出廣告影片「NBA Lane」，為相關活動響個頭炮。

近三分鐘的影片中，聚集超過30位現役和退役球星，將他們生涯經典片段融入在故事情節中，將NBA變成一個社區，當中除了有彩蛋，更有已故名宿高比拜仁（Kobe Bryant）在內，獲不少網民都大讚。



影片由小女生踏上《黑豹》美國男演員米高B佐敦（Michael B. Jordan）駕駛的校巴「Hoop Bus」開始，觀光車穿梭和遊覽「NBA Lane」。

今年是NBA 75周年。（YouTube截圖）

淋花的「魔術手」莊遜（Magic Johnson）、在花園鏟草的米曹（Donovan Mitchell）、在後園隨「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）學勾手的奴域斯基（Dirk Nowitzki）、BBQ的真路比利（Manu Ginobili）等，營造所有NBA球員都住在同一個社區，樂也融融的感覺。

廣告由一輛校巴觀光開始。（YouTube截圖）

片中出現過不少彩蛋，都是球星們在NBA時經典畫面：

韋迪（Dwyane Wade） 大叫「THIS IS MY HOUSE!」

2009年，韋迪在面對公牛一戰中射入絕殺三分，隨即跳上記錄台大叫「This is my house」，示意這是自己的地盤。影片中，韋迪也重現畫面，在家門前對着校巴大叫。

韋迪重現經典畫面。（YouTube截圖）

「This Is My House」。（YouTube截圖）

「大O」看韋斯保克破自己三雙紀錄的報紙

奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）在影片中看報紙，接着畫面又帶到韋斯保克（Russell Westbrook），是因為羅拔臣手上的報紙頭條，就是韋斯保克上賽季打破自己保持47年，生涯最多三雙紀錄。

「大O」看的報紙是自己的紀錄被打破。（YouTube截圖）

韋斯保克＝「Flyest Dressed in the NBA」

「Take notes, kids. Flyest Dressed in the NBA.」米高B佐敦口述，形容韋斯保克是NBA中衣着是出眾、有型的人，突顯人物形象。

下一幕就是韋斯保克，被形容為「Flyest Dressed in the NBA」。（YouTube截圖）

交通燈上的竟是一個招牌手勢

片中，「手套」披頓（Gary Payton）半路攔截校巴，期間出現了一隻手指搖來搖去的燈號，是來自封阻大王莫湯保（Dikembe Mutombo）的招牌手勢。以前在比賽間封阻對手後，就會做出這個手勢，意指想都不要想和此路不通。

「手套」披頓（Gary Payton）半路攔截校巴。（YouTube截圖）

來自封阻大王莫湯保（Dikembe Mutombo）的招牌手勢。（YouTube截圖）

占士灑粉變灑種子

勒邦占士（LeBron James）也在片中做出日常的招牌動作：雙手向天灑粉， 不過今次變成將種籽灑在泥土上，配合旁白：「Now we've seen kids turn into kings, and give it all back to the next generation.」

占士灑粉的畫面。（YouTube截圖）

變成了種子。（YouTube截圖）

尼納特＝Fun Guys？

2分19秒，尼納特（Kawhi Leonard）出現，旁白正正說着「 Now that's just fun.」來自尼納特2018年加盟速龍的記者會上自稱「Fun Guy」，當時他機械人的笑聲也成為了網絡常用的「Memes」。

尼納特是「Fun Guy」。（YouTube截圖）

高比也參與在片中？

2020年，因一場直升機意外離世的湖人名宿高比拜仁（Kobe Bryant）也出現在廣告中。卜克（Devin Booker）駕駛其 1958 Chevy Impala，停在高比的壁畫前並向其致敬；校車也停下來，小朋友們在車窗探頭，彷彿述說著其 20 年輝煌生涯，並傳承下去。

高比也在影片中出現。（YouTube截圖）

高比和卜克的淵源，來自高比退休賽季送給卜克的一雙簽名球鞋，和壁畫上一樣，都寫著「成為傳奇吧（Be Legendary）」；卜克也將這句說話紋在自己手上。

卜克向其致敬。（YouTube截圖）

廣告中出現過的球星大集合（按圖放大）