NBA｜戴歷路斯紐約人主場情訂終身　Slasher未婚妻襟睇更襟撈

NBA近日開賽風波不止，戴歷路斯（Derrick Rose）也有，不過是喜訊。

周三（14日）戴歷路斯和女友Alaina Anderson分別於Instagram上發布相片，兩人結束愛情長跑，開展人生新一頁。



今年33歲的戴歷路斯向27歲的Alaina Anderson求婚成功，戴歷路斯選址紐約人主場麥迪遜廣場花園球場。球場中間擺設燭光晚餐，在鎂光燈襯托下，送上美酒、鮮花以及巨型鑽戒，訂下人生大事。

路斯下跪求婚。（Instagram）

33歲的路斯與27歲的Alaina情定終身。（Instagram）

戴歷路斯在Instagram上寫上一首詩，記載兩人相識後相愛。詩中提到：「我們花了好一段時間才卸下心防，因為大家都曾心碎，帶着傷痕；我們是天生一對，因為都是來自芝加哥。」據美媒報導，Alaina目前懷孕，無疑令路斯更有決心求婚。

選址在紐約人主場。（Instagram）

+ 5

路斯的準未婚妻Alaina今年27歲，除了是模特兒、生意人，還是美國健身品牌「Keep It Cute」的創辦人，同時也是一個擁有31.1萬粉絲的網路紅人。

戴歷路斯上季場均拿下14.9分、2.9籃板、4.2助攻，投籃命中率48.7%，並獲選入最佳第六人名單。今季留守紐約人，夥拍蘭度（Julius Randle）、科尼亞（Evan Fournier）、甘巴獲加（Kemba Walker）。

超大的鑽戒。（Instagram）

新季熱身賽展開，即睇有關報道：

黃蜂熱身賽主場恥辱性慘敗 全場得分不及獨行俠半場

籃網K艾榮重申不打疫苗 強調「信主得救」毋懼缺席主場賽

湖人熱身賽5連敗 韋斯保克失誤奇多 占士：我們需要時間

《2K22》跑得快Top 20：