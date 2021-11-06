NBA｜夏登自己失誤自己不救　「讓籃球走」被對手偷雞入樽

籃網後衛夏登素以眼神防守聞名於世，今早對活塞一仗，眼神都放棄了。



籃網作客至第3節，夏登上演連環「hang機」事件。他控球面對薩迪比（Saddiq Bey），來兩下插花卻失誤，球彈中自己右手後，溜向籃網後場。他起步追向後場，但趕不及，突然慢慢收步，似乎沒有發覺薩迪比亦步亦趨追上來。

夏登為了不輸控球權，鬧出笑話。（美聯社）

夏登一步步向前，緩緩行過皮球，看來不欲拾起籃球，希望由它溜出界，免得犯上「後場」（backcourt）規例而失掉控球權。不過，他沒有留意四周，不但判斷不到球速變慢，更不察覺薩迪比黃雀在後。

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薩迪比在夏登左側拾起球，立即繞過他右方，前場隊友目擊場面，難免極度無奈。夏登發現「個波唔見咗」才作勢回身，勉強跨了一步「做吓樣」追波。第二季上陣的薩迪比，則做出了球員生涯最輕鬆一次入樽。

前場的祖哈里斯攤開手，似在說「想點呀，大佬」。（影片截圖）

現場評述不禁問道「夏登搞乜」，拍檔答案相當精準「佢斷咗片」。精彩評論，少不了網民的份：

歷來最「夏登」一刻 網民

KD：「大佬，我離開勇士，走嚟食呢啲shi……」 網民

呢個《2K21》窒機真係太真實喇兄弟 網民

夏登在進攻表現落力，取得本季第二次「三雙」。（美聯社）

不過，夏登在今仗交出本季第2次「三雙」，13分、10次籃板及助攻，加上杜蘭特取得全場最高29分，助籃網96：90擊敗活塞。

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