女籃｜李祉均WCBA處子戰登場　教練任明敏點評：淡定

李祉均成為香港首個WCBA職業球員，寫下香港女籃新一頁。

周一（15日）WCBA開鑼第二日，她效力的陝西天澤火併上海寶山，雖然身形輸蝕，但李祉均的速度和個人技術都不被比下去，全場上陣13分半鐘，取得3分、3籃板、2偷波和1助攻，交出全能數據。



WCBA（中國女子籃球聯賽）賽季重啟，因疫情改為無外援，只有聯盟排名較後的8支隊伍，留用港、澳、台球員。李祉均幾經波折，走過廣洲和武漢，最後落班陝西天澤。周五（12日）完成體能測試，確定能參與球季，現時於成都溫江開賽。

女籃｜李祉均成香港WCBA第一人 「香港人追夢有可能」

（微博）

李祉均處子戰第二節上場。（直播截圖）

陝西今季首戰硬撼上海寶山，球隊平均身高只有1.76米，體形和力量無疑遜於平均身高1.83米的上海。26歲、身高1.7米的李祉均，是隊中最年長一員，隊友們多為千禧後。

李祉均的「處子戰」第二節上場，第一分鐘即上籃得分。除了集中得分，她亦兼任控球，惟陝西的對抗能力處於下風，特別是李祉均不時要防守內線，對手卻比自己高出一個頭以上。

上半場出場10分鐘，李祉交出3分、3籃板、2偷波和1助攻。（直播截圖）

陝西幾近全場陷於苦戰，半場已落後30：50。李祉均於第四節再度上場，全場共上陣13分半鐘，交出3分、3籃板、2偷波和1助攻。雖然8射1中的表現未免手風欠順，但作為職業賽首戰，已算交出不錯的成績表。最後陝西以70：86不敵上海，17日將對武漢。

MissYum點評首戰：淡定，敢打！

由中學到甲組，一直都隨着任明敏（Miss Yum）的體系下成長，首場職業賽，Miss Yum也大讚有進步：「淡定，敢打，第一場來說滿意。」但她也感覺到李祉均自己會不太滿意，因為全場只得3分，「有幾球好選擇的不進，但又有幾球衝動了一點。」

但一上場即得分，再加一助攻，Miss Yum笑言見到她的全面性：「整體來說，配合和閱讀有進步，防守都有進步，只是孭位差點因為對手比較高。」籃下對手都比她高出一個頭，身材較瘦削想必需要更出力防守，「想她留意多衝搶進攻籃板。」

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