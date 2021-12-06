【籃球熱話】林書豪猜NBA總決賽戲碼　「但我沒看任何一場比賽」

早前表示「回中國打球像回家」的林書豪，預料今月25日回歸賽場，與CBA球迷見面。

然而這名前速龍球員近日在直播中猜測今屆NBA總冠軍誰屬，縱然沒有看過一場球賽，他亦看好兩隊能躋身NBA總決賽。



林書豪重返NBA失敗，只好返回現實，回CBA北京首鋼延續球員生涯。 誰料抵達中國後，隔離期間被驗出確診新冠肺炎，球季未展開已落筆打三更。不過經歷4個月康復，上周他終在微博發文並透露即將回歸：「北京首鋼，我回來了！球迷們我們很快就見面了❤️ ​​​​」。

林書豪早前確診新冠肺炎。(林書豪微博)

雖然重返NBA夢碎，但履歷中印有NBA總冠軍的林書豪，總被問到美國的一切。近日他就在直播節目間表示，看好籃網及勇士成為NBA總決賽球隊：「我還是覺得到最後會是勇士和籃網爭冠軍，如果K艾榮能上陣籃網會贏，如不，勇士會贏。」

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林書豪說得頭頭是道，但有趣的是他未有看過任何賽事，然而他更指出勒邦占士的威力：「沒有開玩笑，我今年沒看任何一場NBA比賽，；當然大家都覺得勇士打得非常好，然後湖人打得很差，但你不能小看占士。」

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「然後湖人打得很差，但你不能小看占士。」究竟林書豪話語是曲是直？（Getty Images）

由回到美國，到重返中國，兜了個大圈，這個33歲台裔球星還是回到CBA懷抱，預計聖誕日將在CBA第二階段賽事正式回歸。