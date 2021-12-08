女籃｜李祉均再刷生涯新高29分　仍10分不敵彭詩晴天津隊

近日WCBA「攝腳」一事鬧哄哄，讓人關注到內地女籃的對抗性和安全。

周三（9日）香港第一人李祉均效力的陝西隊，迎戰由台灣第一控衛彭詩晴率領的天津隊。雖然李祉均末段爆發，上籃連取6分仍以80：90不敵。

身型本偏瘦削的李祉均，對於聯盟的對抗程度，



現時排名第14的陝西對上僅1勝10負的天津隊，按過往戰績，實力上較對手強，但卻在上半場被拉開19分。彭詩晴的中距離穩定，半場就攻入15分，加上陝西內線頻頻失守，半場落後39：55。

彭詩晴全場攻入24分。（直播截圖）

李祉均尾段爆發攻入29分。（直播截圖）

李祉均第二節上場，上陣9分鐘射入8分，包括一球三分；下半場開始即打出「And-1」 ，在彭詩晴的防守下再取3分。陝西展開追分攻勢，但在打出7：2後停下，加上未能守住彭詩晴的中距離和馬卓低位的接應，造成漏洞，陝西未能收窄比數。

末段，雖然仍有15分差，李祉均在短短的一分多鐘內不斷反跑上籃和快攻連取6分，更博得罰球迫使對方主力韓紫琪5犯離場，但由於差距太多，最後只能以80：90不敵天津。李祉均再次打出生涯新高29分，21射12中，高達57.1%的命中率、3助攻、2籃板和2偷波。