甲一籃球｜南華再展班霸實力　44分大炒飛鷹　朱亮轟全場最高20分

甲一聯賽昨日（15日）再假修頓室內場上演，南華、滿貫，兩大球隊分途出擊，分別以110：66和89：76擊敗崇德飛鷹及康仁福建。



由滿貫對上康仁福建「打頭陣」，首節分別有蔡再懃、林俊光和歐陽維江各射入三分球拉開優勢，三人包辦全節得分，率隊以21：12領先。福建主將徐遠征上半場較沉寂，只靠鄭錦興撐住全隊，半場落後44：24。

蔡再懃全場攻入34分。（資料圖片/張倩儀攝）

換邊後，雖然福建表現回穩，但蔡再懃爆發，下半場再獨得19分，即使徐遠征末段挺身而出，連取11分仍無補於事，最後福建只能以76：89不敵滿貫。

另一邊，南華繼上場以102：36大比數力克建龍飛馬後，今場再「大炒」飛鷹。開局飛鷹有奧斯汀單節攻入7分，惟南華全隊上力，有惠龍兒的10分進賬外，各人均有得手。第二節，飛鷹有蘇志樂夥拍奧斯汀，分別射入10分和6分，嘗試收窄分差。但下半場南華全力拉開兩隊距離，其中余理洋連取11分，協球隊毫無懸念以110：66大勝。