居里超越雷阿倫榮升三分王　兩大傳奇現場見證歷史時刻｜NBA

NBA常規賽勇士對紐約人，勇士球星「咖哩仔」史堤芬居里（Stephen Curry）在首節攻入兩球三分球，以2974球三分球，取代2973球的雷阿倫（Ray Allen），成為NBA史上的「三分王」。兩大傳奇雷阿倫及列治米拿（Reggie Miller）都有入場，在現場見證居里破紀錄的時刻。



賽前，居里已經累積2972球三分球，今場對紐約人入多兩球便破紀錄。第1節開始了1分鐘多點，居里今次首次三分起手即命中，為球隊領先5：2，個人三分球紀錄追平雷阿倫的2973球。

雖然居里之後炒了一球三分，但在第一節尚餘7分33秒時，他終於射入第2974球三分球，球隊領先12：10，他正式打破雷阿倫的紀錄，成為NBA史上射入最多三分球的球員。勇士隨後叫了暫停，讓居里與隊友好好慶祝這個歷史時刻。居里亦走到場邊，與舊紀錄保持者雷阿倫擁抱。

居里與前紀錄保持者雷阿倫擁抱。（美聯社）

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33歲的居里用了789場比賽就達成這項紀錄，比前紀錄保持者少511場。雷阿倫當時用了1300場創出2973球的舊紀錄，另外列治米拿就用了1389場射入2560球三分球。

【按下圖睇片！居里破紀錄的一刻】

STEPH CURRY MAKES HISTORY!



He now holds the record for most three-pointers made all time with 2,974 and counting 💦



(via @NBA) pic.twitter.com/uVMh58dS3z — SportsCenter (@SportsCenter) December 15, 2021

【居里破紀錄後，舊紀錄保持者雷阿倫送上擁抱】