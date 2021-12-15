居里非純射手　雷阿倫曾不認同被比較　5年前評價已經最佳｜NBA

史提芬居里（Stephen Curry）周三訴NBA常規賽勇士對紐約人，射入兩球三分球，以2974球三分球，取代2973球的雷阿倫（Ray Allen），成為NBA史上的「三分王」。

偶像特地飛到紐約就為見證曾經的小伙子打破自己紀錄，今天他不再是小朋友，是一個名乎其實改變現今籃球的男人。



今場除了是居里刷新紀錄的時刻，也是世界上最偉大射手「三代同堂」的場合，雷阿倫和米拿（Reggie Miller）都有入場，三人相擁的畫面叫不少球迷感動。

今年34歲的居里現持續在生涯巔峰，今年一月先追過米拿，成為史上第二，再於今年年尾一舉躍升成為史上第一。開賽後僅4分27秒，居里射入第二球、生涯第2974球三分，成為NBA史上三分入球最多球員。

居里特意訂造的球衣。（NBA Instagram）

開賽後僅4分27秒，居里射入第二球、生涯第2974球三分。（NBA Instagram）

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米拿、雷阿倫和居里，三人年齡各相距約十年，可謂「三代」射手。2016年，雷阿倫退役，居里還在Twitter上表達敬意，寫到他是「史上最偉大的射手。」5年後的今日，居里也成為三分之「最」。

治米拿、雷阿倫和居里，三人年齡各相距約十年，可謂「三代」射手。（NBA Instagram）

雷阿倫曾不認同自己與居里同類？

雖然人們會將居里和雷阿倫相提並論，但數年前，雷阿倫在接受訪問時說到自己和居里並非同一類。「人們常常問我和居里比較是怎樣，我會說：我比較想和K湯臣對比，因為我們有類近的球風，還有米拿，我也是從觀察米拿學習的。」

雷阿倫曾不認同自己與居里同類。（Getty images）

雷阿倫坦言居里屬於控球後衛，因為控球能力和起手形式都不一樣，認為居里是為現今小朋友定下一個控球後衛的標準，而非純射手。「我們常談論不同的世代，誰人在哪一個位置是最強的，但每一年，每個世代的籃球風氣都會改變。」

不過，有一件事是連當年的雷阿倫都認同的，就是居里是最佳射手：「我可以輕易的說，我有見識過一些很優秀的射手，但他是我看過射手中最好的一個。」

【按下圖睇片！居里破紀錄的一刻】

STEPH CURRY MAKES HISTORY!



He now holds the record for most three-pointers made all time with 2,974 and counting 💦



(via @NBA) pic.twitter.com/uVMh58dS3z — SportsCenter (@SportsCenter) December 15, 2021

居里與前紀錄保持者雷阿倫擁抱。（美聯社）

【居里破紀錄後，舊紀錄保持者雷阿倫送上擁抱】