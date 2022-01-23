Kobe 81分9周年｜與米高佐敦情同兄弟　高比最討厭一件事與MJ有關

今天是NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）攻入81分的9周年，還有3天就是高比的忌日，雖然這位一代傳奇已離世一段時間，但仍能不時在片段中見到他的身影。

米高佐敦（Michael Jordan）紀錄片《The Last Dance》內藏高比生前最後一段訪問，而高比生前最討厭的一件事，正是與MJ有關。



米高佐敦紀錄片《The Last Dance》中包含高比生前最後一次訪問。（影片截圖）

大家都知道高比和佐敦關係密切，除了是籃球兩大世代最強人物，私下也以兄弟相稱。MJ是高比長年模仿對象，兩人球風相近，位置同為得分後衛，同樣擁有強烈好勝心，外界不停拿二人作比較。

高比曾說，米高佐敦就是他的大哥和導師，會向其請教，而米高佐敦也會大方傳授。

高比和米高佐敦情同兄弟。（Getty Images）

在《The Last Dance》中，高比提到對米高佐敦有滿滿的敬意，但同時也提到一件自己最討厭的事。「我真心痛恨有人討論我和米高佐敦1 ON 1（單對單）誰會贏。」

米高佐敦淚別高比。（Getty Images）

當大家以為是因為勝負欲作祟，那就錯了：「因為我覺得你在我身上看到的，都是來自於他，如果沒有他，我根本不會拿到5座總冠軍。」

對高比來說，原來是因為這沒有比較的必要，就算青出於藍，還是要歸功米高佐敦。

高比拜仁81分9周年。（Getty Images）

今天是美國時間1月22日，也就是高比81分的9周年，一同回味。