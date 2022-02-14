NBA丨揭秘米高佐敦、獲加、巴克利賭局風雲　誰人最愛賭博？

「這是很愚蠢的、不好的習慣。我有這樣的問題，但是問題會出現，是當你無法負擔的時候。我負擔得起賭博這件事情。」巴克利（Charles Barkley）這麼說。「當我輸掉250萬美元時我不會把自己殺了。我愛賭博，而且我不會退出的。」

文：Oakjames／運動視界



在前年新冠肺炎疫情開始肆虐之際而提早推出的《The Last Dance》紀錄片裏，其中的第三和第四集，米高佐敦（Michael Jordan）談到了Dennis Rodman想要在常規賽期間「放假」到拉斯維加斯去一趟，而他和總教練Phil Jackson准許了這件事情。

MJ生涯精彩回顧（按圖放大）：

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再後來，當Scottie Pippen因為與芝加哥公牛隊總管Jerry Krause對於合約薪資的糾續而引發出延遲進行手術，甚至到最後的交易風波時，這整個期間Jordan面對訪問時都顯示出一種觀望、不予置評——他認為Pippen是自私的。然而在同一時候，其實也可以感受得到Jordan所透露出來的另一個訊息，他需要Pippen。

米高佐敦穿回23號球衣，人也重拾勇態，再取3隻冠軍指環。（Getty Images）

除此之外，Dennis Rodman在Pippen缺賽期間被Jordan激發到站出來協助他一起分擔球隊的勝負責任，到後來隨着Pippen回歸後Rodman頓時失去了那股鬥志， Jordan竟然允許總教練Phil Jackson讓Rodman在常規賽進行期間去拉斯維加斯放假48個小時，其實我們完全可以感受到Jordan對於Rodman的管教方式與態度，不如對Pippen般嚴苛，而是更多的關切與包容。在職業生涯最後階段、經歷無數次戰役後的Jordan，已是個完全體、徹底成熟，知道因材施教、以不同的方式去推動身邊的隊友的一個領袖。

洛文是「公牛王朝」的主力球員，也是球隊話題之一。（資料圖片）

關於Rodman如此瘋狂的賭城之旅，如今人們有機會更深一層地去瞭解究竟在這48小時內Rodman經歷了些什麼。先前就有報道指出，Rodman親身參與製作以及身兼顧問的紀錄片《48 Hours in Vegas》正在籌備當中，而整個紀錄片都將環繞着Rodman在「罪惡之城（Sin City）」的48小時內，或者是直到被Jordan親自登門把Rodman帶回球隊裏所發生的故事。

Rodman、賭城和賭博糾纏不清的行徑並不出奇，實際上，NBA球員裡確實有很多與賭博牽絲扳籐的例子，當然不乏有些可能只是輸掉了他整副身家裡的冰山一角，但也有些卻因此而賠上了自己的NBA職業生涯。

始終，小賭怡情，大賭傷身，一旦你賭輸了又深陷其中，它不僅讓你失去賭局中的籌碼，也足以摧毀你的一切。

【福布斯2021年NBA最高收入球員榜】（按圖放大）

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米高佐敦 Michael Jordan

Jordan對於賭博的熱愛，可是眾所週知。然而，若真的去詢問Jordan是否有賭癮的問題，他的答案大概和1993年一樣：「我只是有着酷愛競爭的問題而已。」實際上，關於Jordan與賭博的故事，可以追溯到少年時期。根據《Michael Jordan: The Life》這本書籍的記載，Jordan曾和自己的高中舞會舞伴（也是他高中追求的女伴）Laquette Robinson打賭，並表示自己很開心從她身上贏到錢。

Jordan對於賭博的熱愛，可是眾所週知。（Getty Images）

2019年，一張日期為1984年2月27日數額為5美元，並且是寫給Jordan的支票被一位曾經是Jordan在北卡時期的同學拿出來拍賣。據悉， Jordan本來在和開支票的這位同學賭桌球時還贏着錢，隨着Jordan身邊的友人加入戰局導致Jordan連輸幾局之後，Jordan決定不玩，直接兌現還贏剩下來的錢。這位同學也在此刻心血來潮地決定以支票方式把錢還給Jordan。這張支票有着Jordan簽署的支票最終在當年拍賣會中以一萬二千美元成功地被拍賣。

The Last Dance金句（按圖細看）：

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後來Jordan進入NBA之後，收入變得更多了，然而好賭的個性還是改不了。身邊的隊友、周圍的媒體朋友、僱用的保安們，基本上都是Jordan的賭博對象。而所涉及的，可以從啤牌、高爾夫球這些算是比較普遍的遊戲或者是運動作為賭博的方式，甚至像是在客場之旅時和隊友們賭誰的行李會是第一個在機場被職員們推出來——關於這件事情，Scottie Pippen曾表示過，Jordan比較花俏的行李箱讓他佔據優勢；以及最簡單直接的：「剪刀石頭布」——曾經效力過芝加哥公牛隊的Jay Williams絕對感同身受。

「想想看，賭博的最高境界。石頭、剪刀、布，你已經一整天都以兩萬美元在賭着了。為何不可呢？你會感到無聊的。」Williams在2015年接受訪問時這麼說。「別在丟骰子的遊戲裏被擊敗了，也千萬別在角落處，讓一些傢伙們不斷地削弱你，突然之間你就輸了十萬美元，而他就像是：『唷，來賭一把，十萬美元，石頭、剪刀、布。』」

從小仰慕於Jordan在球場上的英姿，但年紀漸長後開始接觸到Jordan場下賭博這回事，其實對我來說衝擊蠻大的。但話說回來，如今Jordan與賭博的故事幾乎像是傳頌他的傳奇事蹟似的，其實這都是因為和他靠著自己球場上的神勇表現以及個人商業品牌的號召力所累積的財富相比，涉及的賭注顯得九牛一毛。也更重要的是，Jordan並沒有讓賭博這件事情摧毀了自己。

同場加映：NBA史上著名高佬（按圖放大）

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獲加 Antoine Walker

因為賭博欠債而斷送了自己的美好前景，Antoine Walker倒是個相當真實的案例，而且從某種程度上來說，還和Jordan有些關係。

Walker在1996年選秀大會中被波士頓塞爾特人隊以第六順位選中。新秀時期的Walker以平均17.5分、9籃板和3.2助攻的出色表現入選了年度最佳新秀第一陣容。後來肯塔基大學恩師Rick Pitino前來塞爾特人隊執教之後，Walker迎來了他的巔峰時期，而1998年Paul Pierce的加入，更是掀開了塞爾特人隊雙槍時代，也久違地在2002和2003年分別打進東區聯盟季後賽決賽以及半決賽。一般認為，Walker的前景無可限量。事實上，Walker也真的在2006年搭上了Dwyane Wade和Shaquille O’Neal的奪冠班車，成為板凳奇兵為邁阿密熱火隊屢屢建立奇功。

Antoine Walker也是「賭仔」之一。（Getty Images）

2001年是個轉折點。據Walker的前塞爾特人隊隊友Cedric Maxwell透露，那年夏天Walker開始和Jordan一起在休賽季期間進行訓練，但除了訓練籃球以外，Walker也接觸到另一個「精彩」的世界——啤牌。「當他來到聯盟的時候，他並不是個啤牌玩家。」Maxwell這麼說。

過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）

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「他們試過輸了15萬美元，但是最終Jordan跟他說：『這些卡會變的。』」Maxwell說那一晚他們倆人也確實逆轉戰局贏錢了。「那就像是父和子去了一些地方，而孩子看着父親去花錢，而孩子則說：『OK，沒關係的。』，但並不知道父親有源源不絕的收入，而自己並沒有。Antoine（Walker的名字）沒有賺到那樣的錢！他不是『小勾勾的人』。（意指Nike）」

多年以後，Walker曾經說過他和Jordan在賭桌上並肩作戰的故事——連續豪賭拼戰36個小時，那晚他們倆人一度輸了將近100萬美元。

眾所週知，Walker在2010年正式呈上破產文件。在那個時候，Walker雖然有價值400萬美元的資產，但也積累了多達1200萬美元的債務。NBA與籃球讓Walker賺到了將近1億美元，但另一方面，他自己的不自律、無法自拔地深陷在賭癮中和不當的理財觀念，導致他失去了這一切。

Walker和Jordan曾在賭桌上一晚輸了將近100萬美元。（Getty Images）

在退役之後，儘管已經少了穩定的收入，但是Walker反而流連忘返於拉斯維加斯當地幾家著名的賭場之間。按照Walker的回憶，那時候他大約輸了400萬美元，而有些賭場甚至曾經舉報過Walker所開出拿來償還賭債的支票都沒辦法兌現，以至於他深陷法庭訴訟中。後來，Walker認罪，並且被法院判了五年的緩刑，以及必須償還給三家賭場他所虧欠的賭債。

多年以後，Walker已經還清債務，還成為了一位財務顧問，以自己最實際的過來人經歷分享給年輕的球員們。「我會告訴這些菜鳥們，試着讓他們從正確的方向開始。我會和他們分享故事——我所經歷過的、我犯下的錯誤。」Walker說。「然後我會告訴他們一些他們在進入聯盟之後需要注意的事情，還有他們需要開始做的東西。」或許最為重要的，始終還是，和賭博say no這回事吧。

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巴克利 Charles Barkley

說到「控制」這件事情，Charles Barkley自認自己做得蠻好的，當然你不能夠忽視他的背後綿綿不絕的賺錢能力。實際上，與Jordan和Walker比起來，我個人蠻喜歡Barkley的，至少他承認了一件事情——過去在NBA時期，他確實有賭癮的問題。「這是很愚蠢的、不好的習慣。我有這樣的問題，但是問題會出現，是當你無法負擔的時候。我負擔得起賭博這件事情。」Barkley這麼說。「當我輸掉250萬美元時我不會把自己殺了。我愛賭博，而且我不會退出的。」

巴克利承認自己有賭癮。（網上圖片）

Barkley在賭桌上的表現，就像他在球場上那樣，永不言棄、不服輸、抱著要拼到最後成為贏家的心態——Barkley曾說過他的願望是每次前往拉斯維加斯要贏至少100萬美元，但往往事與願違。Barkley試過在六個小時內直接輸了250萬美元，甚至他自己在2006年受訪的時候承認，自己在各式各樣的賭局裡大約輸了1000萬美元，幾乎都是以輸錢結束，但他還是拼了命地一頭栽進去。

2008年的那次法庭訴訟，多少還是讓Barkley心有餘悸。他欠了拉斯維加斯一家賭場40萬美元的賭債，而該賭場把Barkley吿上法院。儘管Barkley表示是他忘了限期的事情，而賭場應該在提呈法院前先告知他一聲，但是最終雙方還是達成協議，Barkley把40萬美元、律師費用以及堂費繳還給該賭場。這起事件確實打擊了Barkley，以至於他有兩年的時間不怎麼參一腳在賭博裡。不過，也僅是這樣而已。

同場加映，最初始版NBA的8隊球隊（按圖放大）：

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從過去Barkley的訪談言語中不難看出他總是處於自信心爆棚的狀態裏。好比如，近幾個賽季， Barkley一直都很支持波特蘭拓荒者隊，而他也真的身體力行地去表達他的支持——上賽季，他把10萬美元下注在拓荒者隊的身上，賭他們會擊敗洛杉磯湖人隊，一路殺進總冠軍賽。最驚人且讓人們傻眼的例子，先前Barkley參加了一項高爾夫球名人賽，他下了10萬美元的賭注在自己身上，打賭自己會進入最後的70強名單裏。「嗯，我把10萬美元賭在自己身上，所以我覺得超有信心的。」去年在這項賽事排名倒數第二的Barkley這麼說。最終，Barkley的排名是第76位，雖然是輸掉了10萬美元，但至少排名比去年好多了。

還有一件你不得不佩服Barkley的事情。他對於賭博的執念遠勝於他人——他積極地投入將運動賭博合法化的運動裏。這是因為在美國，只有少過三分之一的州是可以合法地在運動項目裏下注的。「正因為他們把賭博合法化，並不代表那些不賭的人就會衝去賭場或者是類似那樣的地方。『喔，現在賭博合法了，每個人都會出去開始賭博。』，這樣的概念，我根本不相信。」Barkley說。

巴克利的生涯有如只有比賽及賭錢。（資料圖片）

賭博這回事，我個人認為是很難完全地從球員們的生活中根除的，尤其球員就連「剪刀石頭布」這樣的遊戲都能拿來下注。終究，還是回到了球員本身是否懂得怎麼去控制自己避免成癮以及管理好自己的理財觀念。

話說回來，球員們都說自己在賭場內有多荒唐，牽涉的金額數目如此之大，而隨着Rodman正積極籌備《48 Hours in Vegas》，或許我們有機會看到，這些球員富翁們在「罪惡之城」裡的人生另一面，究竟是怎麼樣的。

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【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：《買或賣》徘徊在十字路口的紐約尼克】