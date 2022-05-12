東亞超聯賽｜灣區翼龍公布主帥人選　奧運獎牌澳洲教練上任

東亞超級聯賽（EASL）去年傳出2022年10月將會開打，周四（12日）參戰球隊灣區翼龍宣布將由澳洲國家隊教練拜恩戈爾（Brian Goorjian）任主帥。

由於香港出入境管制未放緩，灣區翼龍主場臨時設於馬尼拉，並將會受邀參加菲律賓籃球協會（PBA）比賽。



東超的前身為「非凡12」和「Super 8」，曾於澳門舉行4屆為期一周的賽事，台灣、日本、菲律賓等均有參賽。今次東超與世界籃球監管機構，國際籃球總會（FIBA）以及亞洲籃球總會（FIBA Asia）簽訂了為期10年的合作協議，除了改為主客場制，更有高達100萬美元的冠軍獎金，建立首個覆蓋東亞地區的籃球隊聯賽。

東超的首個主客場泛區域賽季將於2022年10月啟動，共有8支球隊參賽。（官方提供）

參戰的灣區翼龍今日宣布6屆澳洲國家籃球聯賽（NBL）冠軍、以教練身份於東京奧運率澳洲國家隊奪銅的拜恩戈爾擔任未來2季的主教練。

戈爾曾在中國男子籃球聯賽（CBA）執教十多年，也是首位獲得CBA年度最佳教練的外籍教練，他表示將打造一支來自中國內地、香港、澳門以及中華台北的頂級自由球員組成的球隊，並引入2名外援和1名亞援。

戈爾曾在中國男子籃球聯賽執教十多年。（官方提供）

可是，東超設主客場制，但香港出入境管制和措施尚未解封，因此灣區翼龍主場將臨時設於菲律賓馬尼拉，也會受邀菲律賓籃球協會（PBA）主辦的委員盃。