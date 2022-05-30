NBA季後賽｜塞爾特人12年後再入總決賽　熱火畢拿獨取47分仍飲恨

NBA熱火與塞爾特人堅持到「搶七」大戰，畢拿（Jimmy Butler）轟35分率隊末節打出11：0仍未能反超，塞爾特人有驚無險以100：96拿下第七仗，成為今季東岸冠軍，殺入終決賽。



NBA東岸決賽第七戰，陣容齊整、季後賽未嘗連敗的塞爾特人，在三人得分超過20分下，一直保持領先。熱火雖然處下風，但在畢拿爆發末節打出11：0的攻勢下，一度被迫入牆角。

熱火一口氣追到只剩下2分，可是在最後16.6秒，畢拿三分線外出手不中，未能一舉反超，最後以塞爾特人有驚無險地以100：96勝出，順利捧走東岸冠軍獎盃。

最後以塞爾特人有驚無險地以100：96勝出。（Getty Images）

塞爾特人主將泰譚（Jayson Tatum）賽後得到9張MVP選票，理所當然地成為首位東岸MVP，獲得以名宿布特（Larry Bird）命名的MVP獎盃。今場泰譚上場45分鐘，攻下全隊最高26分、10籃板、6助攻和2封阻，東岸決賽七戰中場均打出25分、8.3籃板、5.6助攻，命中率達46%，帶領塞爾特人相隔12年重返總冠軍場上。

泰譚得到9張MVP選票，理所當然地成為首位東岸MVP。（Getty Images）

泰譚今場戴上高比護踭。（Getty Images）

其中一張MVP選票，剛落在輸球的畢拿身上。上場熱火全靠畢拿獨取47分捱入「搶七」大戰，今場又憑他攻下35分、9籃板拼到最後一刻，據《ESPN》統計，他今年季後賽共有8場比賽得分超過30分，創下隊史紀錄。