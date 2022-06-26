大專籃球｜珠海不敵浸大出線無望　黎梓健6球三分打出畢業作品

周日（26日）大專盃四強席位爭奪戰完成，珠海學院最後以66：80不敵浸會大學，出線無望。

珠海隊長黎梓健完場後深呼吸，努力忍住眼淚，雖說男生有淚不輕彈，此刻的眼淚盡是不捨和感動。



黎梓健坦言自己雖然不是隊內最好波，但也發揮了自己的最好。（張倩儀攝）

四年前，他是前東方龍獅四子領軍時的正選第五人，也是對手眼中的「食糊位」，今天他是對手口中「要撲晒」、6球三分證明自己的射手。

大專盃籃球賽是日進行四強前最後的小組賽，其中處於男子A組的珠海與去屆冠軍浸大爭奪次名出線席位。誠然相比起浸大，珠海實力稍弱，開局一直被對手牽着走，首節落後12：21。雖然黎梓健在第二節射入2球三分，外加蔡汶峻在禁區攻入11分，珠海仍未能收窄分差。

黎梓健比賽中段一度受傷。（張倩儀攝）

換邊後更發生小插曲，黎梓健在爭搶時不慎撞到隊友後右膝受傷，一度離場休息、敷冰，但不久他用運動貼布包紮後重新上場。

上陣後，黎梓健即連續射入3球三分，迫得浸大板櫈球員也忍不住提隊友：「3號要撲呀！」雖然珠海追至只剩3分，可是浸大這時有劉俊鴻和張文健共轟入5球三分奠勝，黎梓健再射入三分也未無補於事，最後只能以66：80落敗。

重新上場後，黎梓健射入4球三分。（張倩儀攝）

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賽後不出三句，黎梓健就不斷深呼吸，強忍淚水，除了因為力拼不果的失落，也有畢業的不捨。「這不算是遺憾，因為本身就知與對手差一班波，但咬得住、大家發揮好，已經是對自己有交代。」中段受傷，球隊又被拉開雙位數分差，他仍堅持上陣，是為不留憾：「想試下盡力可以去到幾遠，因為⋯⋯我最後一年了。」

回想四年前，黎梓健作為大專初哥，卻即擔上正選，隨當時的東方龍獅球員鄧志恆、葉俊傑、蘇尚瀛和鍾俊昇上場。不論是經驗、技術甚至是功能性都不及大哥們，黎梓健也安守本份，把握好每一次起手，慢慢建立射手的位置，當年更打入決賽的修頓場館，惟最後不敵城市大學。

由大專初哥到隊長，黎梓健感激師兄的教導。（張倩儀攝）

今天珠海不再是甲一球員擔旗，變成當年小師弟領軍。「一開始什麼都不懂，大哥帶住的學到很多，當年我作為第五人，就是一個被對手追住打的位置。」黎梓健坦言自己也感受到對手將自己當成「食糊位」，像是球隊的防守漏洞。到今場，對手將他視為威脅，是一個防守者謹慎、「撲盡」的射手：「我會說這是一個過程。」

「雖然最後都幫不到球隊，但我由球技不好、功能單一，卻將自己有的能力發揮到最好，這4年，是一個好的過程。」他哽咽的說，這的確是一個證明，扭了扭包紮住的右手手腕，笑說射波射到手腕都有傷，為了證明自己這都只是過程，沒有捷徑：「我不是明星球員，這可能在別人眼中什麼都不是，但至少我知道，努力沒有白費，我堅持的沒有錯。」