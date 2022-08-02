學界｜三人籃球變數大　傳統勁旅爆冷出局　男拔英華女校的反省

三人籃球被評「變數大，易爆冷」，在今屆學界馬拉松中表露無遺。

學界三人籃球馬拉松周六（30日）舉行決賽日，男、女子甲乙和丙組均有黑馬殺出重圍，其中英華女學校和拔萃男書院，兩支傳統籃球勁旅就在8強出局。



先有匯基書院（大坑東）女籃分別在甲乙組以14：7和8：5擊敗英華女學校和中華基督教青年會中學，男子甲乙組再有聖約瑟書院以5：2「爆冷」力挫拔萃男書院。

（張倩儀攝）

淘汰賽制，加上三人賽只有短短10分鐘，英華女校隊長江顥婷直言要知己知彼之餘，心理也要準備好：「其實賽前有與匯基打過友誼賽，都知道對手高大、有速度，但輸在自己開局開得不好，打落更急。」皆因被對手拉開比數後，英華女校就更加自亂陣腳，難以追分。

匯基書院（大坑東）女籃分別以14：7和8：5擊敗英華女學校和中華基督教青年會中學，殺入決賽以6：19不敵協恩中學。（張倩儀攝）

聖約瑟書院以5：2「爆冷」力挫拔萃男書院，於四強以8：9不敵裘錦秋中學（葵涌）。（張倩儀攝）

因為比賽時間短，變相落後的一方就會更急於追分，但往往一急就弄巧成拙。拔萃男書院中六生石銘謙坦言自己也沒有想過8強就出局：「聖約瑟的防守很高壓，他們很有拚勁，也很冷靜的處理每一球；相反，我們球的處理和心態都出現問題，例如戰術都無法執行。」

江顥婷和石銘謙分別指出三人賽易「爆冷」原因在於，除了入局要快，專注力要夠，還有三分球等於「兩分」。由於三人賽場上只有6個人，空間大，很多時候外圍都容易出現起手機會，「可能入1至2球兩分，比數已經拉開。」江顥婷說。就好像原處上風的青中，最後卻被匯基憑一球兩分加「And-1」反勝，石銘謙也認為：「三分變兩分，結果也變得好難預料，被對手入兩球就會直接逆轉。」即使領先，攻守也不能鬆懈。

江顥婷認為三人賽入局要更快。（張倩儀攝）

石銘謙表示強隊要學會不輕敵，全力應戰。（張倩儀攝）

「對傳統強隊來說，（三人賽）真的要小心，不能輕敵。」石銘謙笑說。今屆不少傳統籃球名校如漢華中學、中華基督教會桂華山中學等都早早出局。因此三人賽無疑是勁旅的新挑戰，不單單技術上需要加強，而是臨場心理調整和專注力都要比五人賽時更強，江顥婷認為：「雖然是一個原因，但不是一個藉口；（輸球）這可算是一個警號。」