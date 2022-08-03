學界三人籃球｜匯基女將視擊敗協恩為目標之一　為圓夢只做4件事

今屆學界三人籃球馬拉松除了以往的傳統強隊外，殺出一支「黑馬」球隊──匯基書院（大坑東）一路殺入決賽，雖然最後以6：19不敵協恩中學，仍讓不少球迷眼前一亮。

「贏輸不是重點，重點是我們有沒有做好自己。」就讀中四，勇奪最佳球員之一的梁煒嵐說道，犧牲玩樂時間，不是單純只為了挑戰協恩。



周六（30日）學界三人籃球馬拉松決賽，女子甲乙組有匯基書院（大坑東）於8強和4強分別以14：7和8：5擊敗英華女學校和中華基督教青年會中學，順利打入決賽對壘協恩中學。不過，在對手的高壓防守下，匯基眾將未能發揮，只能以6：19不敵協恩。

匯基書院（大坑東）決賽不敵協恩中學。（張倩儀攝）

擊敗協恩只是其中一個目標

「少少不開心，不過不是因為輸。」梁煒嵐笑說，賽前對決賽只是想像，到真正與協恩正面交手，才知道自己還有很多進步空間，「協恩的防守和進攻的配合都好好，當是汲取經驗 ，我們殺到入決賽已經讓很好多人都意想不到。」從擊敗英華和青中，已經讓人關注這支崛起的球隊，梁煒嵐覺得這只是個開始：「我們才中四，還有時間，我們（以挑戰者身份）壓力較細，擊敗協恩是其中一個目標。」

梁煒嵐覺得擊敗協恩只是其中一個目標。（張倩儀攝）

不少球隊視擊敗協恩是「打大佬」，但梁煒嵐覺得只是其中一個？

「有時候贏不贏不是重點，重點是做不做到自己可控的事，練習的成果。」梁煒嵐覺得世界很大，贏協恩只是其中一件想做到的事，並不是努力訓練的最終目的，「我想出外打球，雖然有很多外在因素影響着，但我是很想去美國（留學）。」雖知道留學有很多自己不可控的因素，但此刻她不管夢想能否實現，也決心做好自己。

現時梁煒嵐和另外2位隊友梁凱澄和楊嘉都隨體能教練盧永君訓練。（資料圖片／張倩儀攝）

為籃球和學業犧牲

現時梁煒嵐和另外2位隊友梁凱澄和楊嘉都隨體能教練盧永君訓練，一星期6天均有訓練，再加上校隊練習，有時候更會一天練兩課，但打籃球的前提下，是維持學業成績：「讀書一定要保持到，所以無形中真的犧牲了一些事。」梁煒嵐笑說以前自己幾乎所有時間都用來行街、和朋友食飯、打街場，現在為了達到籃球夢想，只剩下4件事：「現在只剩返學、練球、溫書和休息，我覺得值得的。」