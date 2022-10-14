U17亞洲盃｜女籃資格賽挫泰菲出線　對日本蒙古有力爭入4強

U17三人籃球亞洲盃香港女籃打出亮眼成績，周四（13日）女子代表分別以13：11和19：15擊敗泰國和菲律賓，順利從資格賽突圍而出，將會打入初賽迎戰日本和蒙古，只要拿下其中一場，就能打入4強。



U17三人籃球亞洲盃分別香港派出男、女子代表赴馬來西亞參戰。女子隊方面，由協恩中學黃雅婷和姚采芸、滙基書院梁煒嵐和拔萃女書院王心言組成，在資格賽中分別以13：11和19：15擊敗泰國和菲律賓，突圍而出進入初賽。只要在周六（15日）從蒙古或日本手中拿下一勝，港隊將能直入4強。

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女籃有力爭入4強。（FIBA）

黃雅婷表示幸好4人調整快才能反勝。（FIBA）

其中，黃雅婷坦言女子隊練球時間不多，但能在短短幾次訓練中磨合到，這樣的成績算是驚喜之作：「因為疫情關係，我們這些年的比賽經驗不多，所以對其他國家的實力都不太清楚，賽前只想住盡力打。」港隊在過去兩戰中，大多時間處下風，但幸好4人調整快而反勝，黃雅婷笑言：「我們夾的時間不多，不足之處很多，加上三人賽入局慢都很大機會輸，但隊員間的配合和調整，是我們令進攻變得簡單和從後趕上的原因。」

U17女子隊。（FIBA）

男子隊方面，港隊派出徐澤成、陳偉邦、盧學銘和倪嘉仁參賽，周五（14日）以21：20罰球奠勝擊敗關島，但卻以11：21和17：19不敵中華台北和卡塔爾，小組排名第三無緣出線。

U17男子隊。（FIBA）