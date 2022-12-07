學界籃球︱男拔疑被DQ九龍區D1出局　四強贏變輸　英華頂上打決賽

九龍區D1學界籃球決賽將於周三（8日）在中山紀念公園體育館舉行，原定由衛冕的拔萃男書院與喇沙書院爭冠。

不過香港學界體育聯會今（7日）公布的最新賽程中，卻顯示準決賽以40：38擊敗英華的男拔，被改判以0：20落敗，疑似被取消資格，原因不明。

學體會賽程中也指出，英華將取代男拔出戰決賽，同時原定明日舉行的季軍戰亦會取消。



學體會最新賽程。（網上截圖）