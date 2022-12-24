學界精英賽丨林大輝兩度挫漢華入4強　足球女將稱霸籃下

今屆學界，大家將「實力平均」四字掛在嘴邊，到底有多平均？

往年，學界強弱相當懸殊，新界區甚至是D2、3球隊對上港九D1球隊，就幾乎可以預料勝負誰屬。今年，沙西區女子組冠軍林大輝中學的表現打破常規，精英賽兩度「大炒」上屆亞軍漢華中學，以「黑馬」之姿殺入4強。



全港學界精英籃球賽8強周六（24日）假荃灣體育館舉行，第二階段首名出線的林大輝中學繼首階段以42：38險勝上屆精英賽亞軍漢華中學後，今天再以58：31兩挫漢華，大灑「三分雨」後晉級4強。

林大輝第二度與漢華碰頭。（葉詩敏攝）

兩軍在初段比數咬緊，沙西區冠軍林大輝雖在首節稍落後2分，惟第二節開始在外圍狂攻，以3記三分球反超前20：18；觀眾席上的支持者更「開遮」歡呼喻意大灑「三分雨」。

林大輝大灑三分雨，同學在觀眾席「開遮」。（葉詩敏攝）

下半場林大輝火力全開，除有「雙塔」朱寶恩和吳巧嵐鎮守內線搶下籃板反擊，鄭思睿和何凱晴更合轟4球三分球，林大輝在第三節單節攻下26分，把比數拉開至46：25。雖然漢華有馬丹丹射入一記三球，惟林大輝內外線兼備下，終以58：31再次擊敗漢華，勇闖4強。

林大輝教練陳翊麟要朱寶恩在籃下多起手。（葉詩敏攝）

今場林大輝入隊射入8球三分，入決賽的功臣除了有大灑「三分雨」的梁芷甄、鄭思睿、何凱晴和李巧怡外，內線獨取12分、身高1.81米的朱寶恩也應記一功。

漢華第二次面對林大輝未能復仇。（葉詩敏攝

主項足球的朱寶恩，曾在學界前退出籃球隊，直到學界決賽前回歸，「有少少緊張，因為停了2個月沒有打球。」幸好以前在女籃建立的默契依舊，教練陳翊麟也在朱寶恩歸隊後，明確地給予指示：「教練說叫我在籃下接球射波，因為我在籃底比人高，主要射籃底多。」最終成就今場的12分進賬。

林大輝擊敗漢華入4強。（葉詩敏攝）

12月上旬，朱寶恩於全港中學校際女子足球賽中，協林大輝以5：0擊敗啟思中學。再參戰籃球精英賽，能打入4強已經是目標達成，「大家都集中，有甩漏都好快調整，目標做到了，現在入了4強再打算。」雖然在籃球和足球都有成就，但朱寶恩笑說自己還是鍾愛足球更多，「喜歡入球的感覺，現在足球也由中堅改踢前鋒；籃球方面，就只是兼項幫手，也想一起打球一起玩。」

林大輝陣中1.81米的朱寶恩稱霸籃下。（葉詩敏攝）

精彩賽事逐格重溫：