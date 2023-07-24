籃球熱話︱超人侯活被男子起訴性侵　「被迫玩群戲」情節誇張似AV

三度效力NBA球隊洛杉磯湖人的籃球巨星侯活（Dwight Howard）捲入一宗不尋常的性醜聞，美國娛樂及八卦新聞平台RadarOnline.com獨家消息報道，這位目前在台灣球隊台啤雲豹搵食的37歲球星被一名男子起訴，指控他毆打及企圖強迫他進行三人性行為，入稟內容極度露骨，情節匪夷所思。



三度效力NBA球隊洛杉磯湖人的籃球巨星侯活（Dwight Howard）捲入性醜聞。（Getty Images）

RadarOnline.com取得法庭文件，一個名叫史提芬夏柏（Stephen Harper）的男子入稟起訴侯活一連串罪名。根據入稟狀，夏柏宣稱他在2021年5月29日通過社交平台Instagram接觸侯活，交換電話後二人在2021年5至7月期間互傳短訊，他指控侯活向他索取裸露及不雅照片和影片，對話持續之後，7月19日侯活要求夏柏到他位於喬治亞州的家中會面。

夏柏指他乘Uber出發到侯活的家，途中侯活用短訊問他：「會否有興趣跟一個男子或女子三人性交（threesome）。」夏柏宣稱他不想進行三人性交，但仍在侯活的家出現，二人在侯活房內脫衣及接吻，傾談40分鐘後又回到「性話題」，他留意對方以電話短訊聯絡某人，數分鐘後，一個「打扮成女人的男人」抵達，並自稱「Kitty」。

侯活被一男子起訴「被迫玩3P」。（Getty Images）

入稟狀超級誇張的情節

入稟狀指，「侯活希望跟夏柏及Kitty進行三人性行為」，夏柏向侯活表示希望離開，但被對方說服留下來。他再指Kitty之後播放色情電影，然後跟侯活口交，夏柏感到不安惟嘗試冷靜，侯活繼而開始按摩夏柏大腿及「隔着內褲撫摸陽具」，夏柏稱他看向侯活搖頭說不並說出「不要」，未獲對方理會，他再要求侯活停止，對方開始變得憤怒，並說：「我喜歡做什麼便做什麼」、「你之後會變得喜歡的」。夏柏懼怕拒絕的話，會被侯活及Kitty傷害，只好就範，直到侯活發現夏柏沒有性興奮才停下來。

入稟狀內情節誇張程度猶如色情影片，指出Kitty到達侯活家中後，立即跟對方肛交，而侯活則「抓着夏柏頭部，把陽具塞進對方口中」。夏柏宣稱兩人完事後，他立即穿回衣服，召Uber離開，並感到「被嚴重侵犯、羞辱及極度震驚。」侯活被指控毆打、襲擊、刻意引發精神傷害及非法禁錮等罪名。

這宗性醜聞日前傳出後，侯活至今未作任何公開回應。侯活曾是NBA頂級球星之一，2007至2014年8度入選NBA明星隊，2008至2012年5度入選NBA年度最佳陣容一隊，並3度獲選為年度最佳防守球員。他三度效力洛杉磯湖人，並在2020年助球隊贏得NBA總冠軍。2022年11月他離開美國，轉戰台灣，加盟T1聯盟創始球隊台啤雲豹。

RadarOnline.com宣稱，過往侯活曾否認為同性戀者指控，他與不同女性育下5名子女。