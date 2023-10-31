CBA｜上屆MVP與隊友起爭執　遭球迷怒轟消極　內媒曝另有內情

撰文：陳旭暉
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中國籃球國家隊在剛過去的籃球世界盃及亞運會表現皆不如人意，陣中不少球員都飽受批評，除了最具名氣的周琦以外，王哲林亦是其中之一。
王哲林今年4月曾單場轟入61分，成為CBA史上本土球員單場得分的第2名，令他受盡注目。本周一（30日）晚上的一場比賽，王哲林再度成為焦點人物，但原因卻是他疑似與隊友內訌。

擔任中鋒的王哲林，曾在2016年被灰熊隊以第57順位選中，不過他沒有選擇前往孟菲斯，而是繼續留在CBA，也從來沒有真正為NBA球隊效力過。

王哲林（右）為中國國家隊主力之一，曾兩獲CBA常規賽MVP。（Getty Images）

王哲林目前效力於上海大鯊魚，為上季CBA的常規賽MVP得主，可說是國內一流球星之一。不過周一面對福建潯興一役，他比賽初段便有兩次在無壓力的情況下上籃失手，實際上他在今屆世界盃時便出現多次有類似場面，因而遭球迷批評。

王哲林在將對手撞跌後已無人看管，惟上籃依然不入。（微博影片截圖）

王哲林比賽初段兩次空籃不入（微博）

雖然網民紛紛嘲諷「空籃不進這是正常水平」、「我他X笑出聲了，這放中學生也進了」、「進了不就超水平發揮了」、「庫里（史提芬居里，Stephen Curry）的三分比王哲林上空籃命中率還高」，不過實際上他遭球迷口誅筆伐的主因，來自於比賽第二節結束前。

在完半場前45秒左右，王哲林在搶籃板時被外援隊友費雷爾干擾並搶走，此時他放慢腳步，同時口中唸唸有詞疑似爆粗。隨後費雷爾三分未能命中，對方發動快攻，然而當籃球彈到王哲林附近時，他卻未有主動上前爭搶，而是慢吞吞地看着對手拿下進攻籃板。

被隊友費雷爾搶走籃板後，王哲林隨即態度消極，同時口中唸唸有詞。（微博影片截圖）

之後上海大鯊魚擁有17秒作出完半場前最後一次進攻，控衛費雷爾帶球過半場後向左邊底角的王哲林作出手勢要求配合，但後者未有配合並以手勢回應之餘，更一臉不滿地走向邊線，一度背向籃框，在費雷爾出手後亦未有爭搶進攻籃板。

在隊友發動最後一擊時，一臉不滿的王哲林竟向邊線走去，而且背向籃框。（微博影片截圖）

相關影片（微博）

網民紛紛在微博批評王哲林態度不專業，搜狐體育等內媒報道他在半場結束時，走向費雷爾並用粗口「媽了個X」罵他。隨後這場比賽王哲林只打了三節便退場，事後有不少球迷拍到他在隊友的攙扶下走上救護車。

賽後上海大鯊魚教練劉鵬表示，他下半場因為腿部拉傷而離場接受治療，而且從國家隊回來後一直都很累。雖然仍有內地網民不相信這個說法，但亦有人認為，這可能是他今場表現不佳的原因之一。

有部分內地網民不相信王哲林受傷的說法。（微博截圖）

然而王哲林即使身體上有傷，也難以解釋他在第二節末段的消極態度、以及對隊友惡言相向的行為。

不少人認為他自從籃球世界盃及亞運會表現不佳後，屢遭網絡言論影響，網民更嘲弄他「太軟」而叫他「公主」、「王婆婆」等稱號取笑，令他因此而承受巨大壓力。微博有內地媒體人「麥穗豐」爆料：「據了解，王哲林在輸給青島的賽後，在更衣室內哭了，還挺傷心的，他心理壓力真的很大，從夏天國家隊征程一直延續到聯賽。」

有網民為他在世界盃預選賽的付出被全盤否定感到不值，稱他現在基本上是「人人喊打」和「落井下石」的狀態，應盡早尋求心理醫生幫助。

內地網民認為他受到的「網暴」（網絡暴力）太可怕。（微博截圖）
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