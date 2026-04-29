中環Shama Hollywood服務式住宅逾2億沽　大鴻輝19年賺近1.28億

中環荷李活道52號Shama Hollywood服務式住宅新近以2.038億元全幢沽出，新買家有傳為東南亞資金，料租金回報約2.9厘。至於原業主為大鴻輝興業，持貨至今19年轉手帳面獲利近1.28億元。



物業為服務式住宅 新近以2.038億沽

據成交記錄冊資料顯示，是次成交為中環荷李活道52號，屬Shama Hollywood服務式住宅，樓高12層，提供11伙單位，每間面積約584平方呎，項目總樓面約8,680平方呎，新近以2.038億元沽出。新買家有傳為東南亞資金，是次入市料作投資收租，料租金回報約2.9厘。

已支付600萬為臨時訂金

新買家在入市時已經600萬元作為臨時訂金，並需要在5月19日前要支付1,438萬元作為加付訂金，以及在2027年1月28日或之前完成繳付交易餘額。

據知，上述物業原由大鴻輝持有，在2007年以7,600萬元購入，持貨至今19年，是次轉手帳面獲利近1.28億元，期內升值1.7倍。

中環荷李活道52號Shama Hollywood服務式住宅

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