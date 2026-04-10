肖戰自立門戶後吸金力驚人　密集接Job多部新作待播檔期已排滿

內地藝人肖戰自去年與前東家「哇唧唧哇」結束長達十年的合約關係後，正式全面掌管個人工作室，實行自立門戶。回復自由身後的肖戰，吸金力簡直強到驚人，近日更頻頻密密接Job。

肖戰自去年與前東家結束長達十年的合約關係後，自立門戶。（微博＠肖戰工作室）

《十日終焉》投資超2億

繼上部劇《小城良方》剛剛殺青，肖戰近日又從北京飛青島，正式進組為重磅新作《十日終焉》展開劇本圍讀及拍攝籌備。今次肖戰突破以往形象，首次挑戰中式「無限流」懸疑劇。他在劇中飾演的男主角是一個具備高智商謀略、同時帶有瀕臨崩潰撕裂感的複雜角色。

肖戰進組新劇《十日終焉》。（網上圖片）

劇組為還原震撼場景不惜重金投入，據悉項目總投資超過2億元人民幣。除了邀請《流浪地球》特效團隊MORE VFX操刀外，更特別搭建了8,000平方米的虛擬影棚，力求完美呈現原著中神秘的「終焉之地」。除了男主角肖戰外，據悉實力派小生胡先煦及李治廷亦會加盟劇組同場鬥戲。

肖戰Job接Job化身「拚命三郎」。（微博＠肖戰工作室）

肖戰密接Job

肖戰的檔期已排得密密麻麻，據悉他完成此劇後將再次「無縫接軌」進入下一劇組拍攝《重慶號》。此外，電影方面亦有新動向，傳聞他正洽談由名導唐季禮執導的新戲，而女主角人選更有指是劉亦菲或唐嫣這兩位一線花旦。目前他手握《十日終焉》、《諜報上不封頂》及《小城良方》等多部待播劇，人氣始終居高不下。