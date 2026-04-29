一個人跟旅行團怕被嫌？網揭住宿是關鍵　補房差住單人房反而更爽

近日一名女網友發文分享，自己即將迎來人生首次出國旅遊，為求行程便利與安全，原打算選擇參加旅行團，不料事前查詢相關資訊時，卻發現「單人跟團」似乎並不常見，讓她不禁感到有些尷尬。該貼文曝光後，隨即引發網友熱烈討論。



該名女網友於Dcard以「單人跟團不受歡迎嗎？」為題發文指出，自己終於有機會規劃人生首次出國旅遊。她表示，雖然身邊親友也有出國經驗，但頻率多為一年一至兩次，甚至數年才安排一次，加上多半以家庭或情侶形式出遊，讓她難以開口同行，而親友出國大多選擇跟團，對於自由行相關細節也較不熟悉。

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原PO進一步指出，考量行程便利性與安全性，規劃先以參加旅行團作為入門，待累積相關經驗後，再嘗試自助旅行或獨自出遊，不過她在蒐集資料並參考他人經驗時，意外發現「單人跟團」似乎較不被看好，讓她感到些許尷尬，因而發文詢問網友的實際看法與經驗分享。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人指出單人參加旅行團最大的問題多半在於住宿安排，若無法與同性別旅客配房，通常需自行補足單人房差額：

「單人跟團不會不受歡迎啊！只是要思考要不要跟陌生人配房，或是自己加錢住單人房」

「單人超歡迎，只要願意補單人房差，就完全沒問題」

「單人跟團其實蠻好玩的，就是要補房間差額」

「單人跟團最麻煩的大概就是配房了，如果沒有同性別也同樣單人報名，有可能要補差額住單人房」



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此外，有許多人分享個人經驗：

「我這個月單人跟團去日本賞櫻，剛好遇到也是單人跟團的阿姨，我們會互相幫對方拍櫻花合照，也會一起吃飯聊天，覺得還不錯」

「我疫情後都是自己跟團出遊，也自己加價一個人一間房。出去旅行很自在，跟團員交流，碰到聊得來就可以繼續交朋友，甚至還有再一起參加另一個旅遊團」

「我去奧地利、捷克就是單人跟團，有加價睡單人房，大家看是一個人都蠻友善，會主動跟你聊天」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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