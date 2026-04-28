世界盃｜莫迪歷臉部骨折提早收咧　克羅地亞戰世界盃添變數

AC米蘭（AC Milan）中場老將莫迪歷（Luka Modric）於過去周日（4月26日）對祖雲達斯（Juventus）一戰中受傷，臉部骨折，提早收咧。這名克羅地亞核心仍將力爭在世界盃前及時康復。



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上周日以0：0結束的意甲焦點大戰，莫迪歷在80分鐘與祖雲達斯球員盧卡迪利（Manuel Locatelli）爭頂時碰撞，面部左側受傷，被迫退下火線。

莫迪歷（中）因面部左側受傷，退下火線。（Getty Images）

莫迪歷與盧卡迪利碰撞，面部受傷：

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AC米蘭發表聲明，40歲的莫迪歷左側顴骨骨折，已經接受手術，手術過程「非常成功」。

由於預計將休養至5月底，莫迪歷將錯過意甲最後4場關鍵戰。AC米蘭目前以67分排名第三，僅領先祖雲達斯三分。

由於預計將休養至5月底，莫迪歷（右）將錯過意甲最後4場比賽。（Getty Images）

克羅地亞將在6月17日的世界盃首場小組賽對英格蘭，同處L組的還有巴拿馬和加納。莫迪歷能否趕及傷癒，目前尚存變數。

莫迪歷能否趕及傷癒出戰世界盃，存有變數。（Getty Images）

克羅地亞主帥達歷（Zlatko Dalic）在克羅地亞足總的社交平台X上發文：「我已經和盧卡（莫迪歷）交流過，祝願他手術成功並能夠快速康復。我深信他會竭盡全力為世界盃做好準備，我們將提供全力支持。」

我有信心能按照計劃康復，盧卡作為隊長，將在這個夏天帶領我們征戰又一項大賽。

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