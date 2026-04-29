中大醫院提前還40億貸款　議員校董：校方院方共同作「更好選擇」

中大醫院早前提出在明年3月悉數清還逾40.3億元的政府貸款本金，特區政府稱，在綜合考慮多項因素後原則上同意。4名身兼中大校董的立法會議員今（4月29日）早見記者，強調提早還款純粹中大校董會和中大醫院共同決定，不存在政府突然單向要求中大提早還款，又指有關決定是考慮中大醫院發展。



中大校董回應中大醫院提早還款。（林彥汛攝）

提早還債不動用中大教資會撥款

身兼中大校董立法會議員包括工聯會鄧家彪、民建聯陳恒鑌，以及同屬自由黨的陳曉峰與梁進。鄧家彪指，提早還款純粹中大校董會和中大醫院共同決定，雙方均認為有關安排對中大醫院的發展而言為一個更好的選擇，因此作出決定並向政府提出。

鄧家彪強調，不存在政府突然單向要求中大提早還款。他又稱，去11月至今中大醫院營運持續有盈餘，議員校董都認為整個前景不錯。他又指出，中大校方支持中大醫院運作，不會動用大學教育資助委員會的資助。

選委界議員陳恒鑌在會上提問。（黃寶瑩攝）

陳恒鑌：提早還款代表中大、中大醫院有承擔

陳恒鑌稱，提早還款的決定代表中大、中大醫院有承擔。他強調，即使提早還款，醫院仍然會肩負其本來要負的責任，包括因延期還款而要提供公共醫療服務，視作還息安排。

梁進：醫院會持續向立法會披露資料 透明度充足

梁進指，中大醫院改革後，情況持續向好，對未來營運有信心。他又稱，醫院未來會持續向立法會披露資料，強調透明度充足。

陳曉峰則指中大與醫院均財政穩健，呼籲社會放心。