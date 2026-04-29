中方在聯合國安理會嚴正駁斥日本代表：妄議東海、南海局勢

日本外務副大臣國光文乃4月27日在聯合國安理會海上安全問題高級別公開辯論會上，表示「對東海以及南海局勢深感憂慮」。中國常駐聯合國副代表孫磊嚴正駁斥其妄議東海、南海局勢。



據共同網報道，國光文乃在會上指出外界正關注霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），「不能讓印度太平洋地區正在發生的事情被掩蓋」，對東海和南海，她表示「堅決反對試圖以武力或脅迫手段單方面改變現狀的行為」。

孫磊駁斥，日本代表在其發言中妄議東海、南海局勢，有關說法完全是顛倒黑白。當前，東海、南海局勢保持總體穩定，南海是世界上最自由的航道之一。反倒是日方近來派自衛隊艦艇進入台灣海峽耀武揚威、蓄意挑舋，給「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，暴露出日方一些人企圖武力介入台海、破壞台海和平穩定的圖謀。二戰時，日本曾對東海、南海周邊國家實施侵略和殖民統治，負有嚴重歷史罪責。日本應該認真反思歷史、謹言慎行，而不是到處炫耀武力、破壞地區穩定。

2018年10月25日，中國和日本的國旗在天安門廣場飄揚。（Getty Images）

孫磊指出，歷史上，日本軍國主義的慣用伎倆，就是通過製造「外部威脅」、煽動民族主義、綁架國家機器，對外發動侵略戰爭。如今，日本右翼勢力不但從未認真悔改，反而在涉及中國台灣、二戰歷史和軍事安全等問題上，挑舋冒險舉動頻頻。日本首相高市早苗去年發表錯誤涉台言論，給中日關系帶來嚴重沖擊。

孫磊提到，近期日本官員、政客多次前往參拜供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社，企圖為侵略戰爭和戰犯翻案，進而挑戰東京審判定論和戰後國際秩序。日本右翼勢力通過修改憲法等手段，不斷推動日本安保政策朝著進攻性、擴張性的方向轉變，妄圖通過重整軍工複合體加速日本「再軍事化」。日本放寬殺傷性武器出口、部署進攻性導彈、大幅擴充軍費、放風放棄「無核三原則」，為軍事擴張鋪路的意圖昭然若揭。

2019年10月1日，日本橫濱中華街，一名男子在慶祝中華人民共和國成立70週年的遊行中揮舞中國國旗和日本國旗。（Getty）

孫磊表示，今年是東京審判開庭80周年，這場審判判定了日本軍國主義及軍國主義分子發動和實施侵略戰爭相關罪行，捍衛了歷史真相、國際公義和人類尊嚴。80年後的今天，日本「新型軍國主義」成勢為患，威脅世界和平穩定。國際社會應堅決予以反擊，決不能允許日本軍國主義死灰復燃。