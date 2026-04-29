冷鋒殺到｜天文台料有幾陣狂風雷暴　周四早上最低19度一夜跌8度

【天文台／HKO／明天的天氣／五一黃金周天氣／狂風雷暴／暴雨警告】天文台今日（29日）表示，與高空擾動相關的強雷雨區正持續影響珠江口一帶。此外，位於廣東內陸的冷鋒正逐漸向南移動，預料會在下午稍後橫過沿岸地區。



天文台預測，本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。吹和緩偏南風，漸轉吹和緩至清勁偏北風，市區氣溫下降至午夜最低約21度，新界再低一兩度。



天文台展望，明日（30日）驟雨減少，早上市區最低氣溫約19度，較今日市區最高氣溫27度，一夜跌8度，新界再低一兩度。隨後一兩日大致多雲，但星期五（5月1日）、即五一內地黃金周假期首日，早上氣溫仍然較低。



圖為截至4月29日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月4日 白天變黑夜▼



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將受低壓槽影響 周末至下周初天氣漸轉不穩定

天文台指出，東北季候風會在明日為廣東帶來稍涼的天氣。而一道雲帶會在隨後一兩日覆蓋沿岸地區。預料一道低壓槽會在下週初影響華南，該區有驟雨及幾陣雷暴。一股清勁的偏東氣流會在下週中期影響廣東沿岸。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月29日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼



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未來8天除勞動節均有驟雨 下周日及下周一有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（30日）至下周四（5月7日）均大致多雲，一連5日的五一內地黃金周，除了周日（5月3日）天氣較不穩，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，其餘四日都大致多雲，日間部份時間天色明朗。

天文台指，明日（30日)大致多雲。初時有一兩陣驟雨，早上顯著較涼。日間短暫時間有陽光，氣溫介乎19至25度。周五為五一勞動節假期首日，大致多雲。稍後有一兩陣驟雨。周末（5月2日）則下午部份時間天色明朗，該兩日氣溫稍為回升，介乎22至28度。

下周日（5月3日）有幾陣驟雨。初時短暫時間有陽光。稍後驟雨較多，局部地區有雷暴。下周一（5月4日）則初時有一兩陣驟雨。日間部份時間天色明朗。氣溫最低介乎23至24度，周日最高回升至為29度。

下周二（5月5日）為二十四節氣的「立夏」，至下周五（5月8日）均有一兩陣驟雨，最高氣溫29度。